Ушел от жены к молодой официантке и почти спился: как после двух разводов живет актер Александр Половцев

Александр Половцев (фото: РИА Новости / Кирилл Каллиников)
Александр Половцев стал известен благодаря роли майора милиции Олега Соловца в культовых детективных сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила». Его экранный образ честного, преданного семье оперативника быстро полюбился зрителям.
Однако за кадром жизнь артиста складывалась куда драматичнее. Какие события перевернули судьбу актёра и почему его сын обвинили в домогательствах к собственному ребёнку расскажет «Радио 1».
Будущий артист родился 3 января 1958 года в Ленинграде.
С ранних лет Александр интересовался сценой. В старших классах он записался в драматический кружок, и именно его педагог убедил подростка попробовать себя в театральном институте. Однако первая попытка поступления в ЛГИТМиК и Школу-студию Зиновия Корогодского оказалась неудачной. Тогда Половцев решил не терять времени и поступил в техникум морского приборостроения, где проучился год. Но мечта об актёрской карьере не оставляла его, и в 1976 году он всё же стал студентом театрального ВУЗа.
После выпуска Александр начал работать в молодёжном театре-студии «Время», но вскоре был призван в армию. Службу проходил в полку Ленинградского комсомола, где активно участвовал в художественной самодеятельности.
Кинодебют Половцева состоялся в 1989 году в фильме «Оно», но эта работа не принесла ему популярности. Финансовая нестабильность заставила артиста искать подработки — он работал грузчиком и продавцом.
Настоящий успех пришёл в конце 90-х, когда он получил роль Олега Соловца в «Улицах разбитых фонарей».
Сериал моментально завоевал зрительскую любовь и выходил с 1998 по 2019 год. Половцев стал одним из самых узнаваемых актёров страны, но вместе с популярностью пришло и амплуа «заложника одной роли».
В 2010 году за вклад в искусство ему было присвоено звание Заслуженного артиста России.
В первый раз Половцев женился ещё в студенческие годы — его избранницей стала однокурсница Галина Гудова. Брак оказался недолгим и продлился всего три года. Причиной расставания стали измены Александра.
Вторая супруга — актриса Юлия Соболевская. Она появилась в его жизни в 1984 году. Они прожили вместе 25 лет, воспитывая сына Степана, однако в 2009 году 50-летний Половцев оставил семью ради 27-летней официантки Эсаны (Александры) Муратовой.
Развод с Юлией прошёл мирно, сын поддержал выбор отца, а между бывшей и новой женой даже сложились дружеские отношения.
В 2016 году Половцев и Муратова официально оформили брак, а через две недели после свадьбы у них родился сын Андрей. Позже у пары появилась дочь Яна.
Степан Половцев с детства появлялся на экране, в том числе играл сына своего отца в «Улицах разбитых фонарей». Однако его актёрская карьера не сложилась, и молодой человек увлёкся тяжёлым роком. После нескольких эпизодических ролей он исчез из публичного поля, но в 2024 году о нём заговорили в связи с громким скандалом.
В конце года его бывшая супруга Дарья подала заявление в полицию, обвинив Степана в домогательствах к их общему сыну. По её словам, инцидент произошёл годом ранее, когда мальчик остался с отцом.
Сам Половцев-младший отверг все обвинения, заявив, что просто тщательно мыл ребёнка. Он также предположил, что бывшая жена действует из мести.
Актер продолжает активно сниматься в кино, но на театральной сцене не появляется.
В 2023 году он сыграл в фильме «Агата и сыск. Выгодный риск», а в 2025-м ожидается премьера сериала «Маня и Груня» с его участием.
Читайте также:
Отказалась от мечты стать балериной и увела из семьи Урсуляка: почему Лике Нифонтовой тяжело работать с мужем?
Выдумала роман с бизнесменом, стала жертвой преступников, любит экстрим: как живёт актриса Екатерина Маликова
Терпит скандалы сына, пережила клиническую смерть и делает пластику: непростая судьба Елены Яковлевой
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Ранние годы и путь в актёры
Будущий артист родился 3 января 1958 года в Ленинграде.
С ранних лет Александр интересовался сценой. В старших классах он записался в драматический кружок, и именно его педагог убедил подростка попробовать себя в театральном институте. Однако первая попытка поступления в ЛГИТМиК и Школу-студию Зиновия Корогодского оказалась неудачной. Тогда Половцев решил не терять времени и поступил в техникум морского приборостроения, где проучился год. Но мечта об актёрской карьере не оставляла его, и в 1976 году он всё же стал студентом театрального ВУЗа.
После выпуска Александр начал работать в молодёжном театре-студии «Время», но вскоре был призван в армию. Службу проходил в полку Ленинградского комсомола, где активно участвовал в художественной самодеятельности.
Александр Половцев (фото: Instagram* / @polovtsev.a)
Карьера: от безвестности до славы
Кинодебют Половцева состоялся в 1989 году в фильме «Оно», но эта работа не принесла ему популярности. Финансовая нестабильность заставила артиста искать подработки — он работал грузчиком и продавцом.
Настоящий успех пришёл в конце 90-х, когда он получил роль Олега Соловца в «Улицах разбитых фонарей».
«Каждая серия — это новый сценарий, часто новый режиссер, новые актеры. Конечно, это интересно. Я до сих пор не могу определить феномен этого сериала. Когда он только появился, люди искали улицу Разбитых фонарей. Мы попытались показать, что менты — нормальные люди и не ругательное совсем это слово. Это стало по-другому звучать, и не побоюсь этого слова, благодаря нам, в общем-то», — рассказал мужчина.
Сериал моментально завоевал зрительскую любовь и выходил с 1998 по 2019 год. Половцев стал одним из самых узнаваемых актёров страны, но вместе с популярностью пришло и амплуа «заложника одной роли».
Александр Половцев (фото: кадр из сериала «Улицах разбитых фонарей»)
В разные годы Александр также появлялся в телешоу «Последний герой», «Забытые в раю» и даже пробовал себя в роли телеведущего на передаче «Мотив преступления».
«Я просто себя проверял. В "Форт Боярд" вообще поехал только потому, что мне хотелось посмотреть на форт, где снимали фильм "Искатели приключений" с Аленом Делоном и Лино Вентурой. Я, если честно, не люблю эти игры, потому что они построены на интригах. Участники могут миловаться, а перед камерой расскажут про вас такое, что волосы дыбом встают. Но узнаете вы об этом только в эфире», — говорил артист.
В 2010 году за вклад в искусство ему было присвоено звание Заслуженного артиста России.
Личная жизнь: измены, разводы и новая семья
В первый раз Половцев женился ещё в студенческие годы — его избранницей стала однокурсница Галина Гудова. Брак оказался недолгим и продлился всего три года. Причиной расставания стали измены Александра.
«Мы расстались не лучшим образом. Я изменял Гале: еще будучи в браке встретил свою вторую жену Юлю. Просто в какой-то момент мы охладели друг к другу. Я никогда не просил прощения, но хочу сделать это сейчас. Я извиняюсь за всю причиненную боль», — сказал Половцев в эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ.
Вторая супруга — актриса Юлия Соболевская. Она появилась в его жизни в 1984 году. Они прожили вместе 25 лет, воспитывая сына Степана, однако в 2009 году 50-летний Половцев оставил семью ради 27-летней официантки Эсаны (Александры) Муратовой.
Воровал на гастролях и изменял жене с молодой актрисой: почему «русский Тони Старк» Борис Хвошнянский больше не хочет жениться?
Развод с Юлией прошёл мирно, сын поддержал выбор отца, а между бывшей и новой женой даже сложились дружеские отношения.
«Помню, как мы все вместе — я, она, моя новая жена Эсана — поехали к моим родителям. Я очень переживал, как это воспримет отец. Но когда он увидел, что Юля и Эсана хорошо общаются, то успокоился. Иногда прихожу домой, а Эсана и Юля сидят на кухне, выпивают, закусывают. Когда у меня были проблемы с алкоголем, то Юля и Эсана созванивались и решали, что делать», — рассказал актер.
В 2016 году Половцев и Муратова официально оформили брак, а через две недели после свадьбы у них родился сын Андрей. Позже у пары появилась дочь Яна.
Александр Половцев с женой (фото: РИА Новости / Игорь Руссак)
Актёр долгие годы злоупотреблял алкоголем, но сумел завязать после рождения младших детей.
«Всерьез стал спиваться. Агрессивным не был, не бузотерил, прав не качал. Но родные от меня, надо прямо сказать, натерпелись. Я остановился только после появления маленьких детей. Просто вдруг понял, что уже и лицо стало похоже не пойми на что, и текст в голове не держу. Почистился, сделал капельницу, и вот уже пять лет как спиртное в рот не беру. Знаете, лекарства, кодирование и подшивание — все это ерунда, пока ты сам не возьмешь себя в руки», — поделился Половцев
Скандал с сыном Степаном
Степан Половцев с детства появлялся на экране, в том числе играл сына своего отца в «Улицах разбитых фонарей». Однако его актёрская карьера не сложилась, и молодой человек увлёкся тяжёлым роком. После нескольких эпизодических ролей он исчез из публичного поля, но в 2024 году о нём заговорили в связи с громким скандалом.
В конце года его бывшая супруга Дарья подала заявление в полицию, обвинив Степана в домогательствах к их общему сыну. По её словам, инцидент произошёл годом ранее, когда мальчик остался с отцом.
Сам Половцев-младший отверг все обвинения, заявив, что просто тщательно мыл ребёнка. Он также предположил, что бывшая жена действует из мести.
«Суть конфликта в том, что у нас был тяжелый развод. Она просто прекратила наше общение самовольно. Сейчас в отношении неё возбуждено исполнительное производство, потому что она не исполняет решение суда о временном порядке общения. Обвинения в домогательствах — это попытка оказать на меня давление, потому что она проигрывает суд», — рассказал Степан.
Александр Половцев с детьми (фото: Instagram* / @polovtsev.a)
Александр Половцев сегодня
Актер продолжает активно сниматься в кино, но на театральной сцене не появляется.
«Сейчас с театром беда. Для меня театр — это высокое искусство. То же и с кино. Помню, мы ходили с папой в кинотеатр, и при входе висела табличка, что вход с мороженым категорически запрещен. И уж никто тогда не жевал в зале. Это было какое-то магическое действо. Сейчас я перестал ходить в кино. Только если рано утром или поздно вечером, когда никого нет. И артисты меня удручают. Не все. Я не виню актеров, которым нужно заработать денег, чтобы кормить семью, но иногда это грустно и даже стыдно», — считает мужчина.
В 2023 году он сыграл в фильме «Агата и сыск. Выгодный риск», а в 2025-м ожидается премьера сериала «Маня и Груня» с его участием.
Читайте также:
Отказалась от мечты стать балериной и увела из семьи Урсуляка: почему Лике Нифонтовой тяжело работать с мужем?
Выдумала роман с бизнесменом, стала жертвой преступников, любит экстрим: как живёт актриса Екатерина Маликова
Терпит скандалы сына, пережила клиническую смерть и делает пластику: непростая судьба Елены Яковлевой
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Дайана Хусинова