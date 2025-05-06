Отношения с Шепсом, роман с заключенным и сын от неизвестного: как живет Мэрилин Керро после «Битвы экстрасенсов»

Мэрилин Керро (Фото: ВкMarilyn Kerro)
Одной из самых обсуждаемых пар в свое время стали Мэрилин Керро и Александр Шепс. Их история давно завершилась, но Керро продолжает привлекать внимание поклонников, делясь подробностями своей личной жизни. Недавно она откровенно рассказала, что воспитывает детей одна. Подробнее в материале «Радио 1».
Путь Мэрилин Керро к славе
Мэрилин Керро впервые появилась в «Битве экстрасенсов» в 2013 году, сразу привлекая внимание не только своими мистическими способностями, но и внешностью. В юности девушка работала моделью — ее мать всячески поощряла это увлечение, надеясь отвлечь дочь от спиритизма, который увлек Мэрилин еще в детстве. Однако судьба распорядилась иначе: пережив анорексию и булимию в подростковом возрасте, Керро окончательно ушла в мир эзотерики.
На проекте Мэрилин поражала разнообразием образов: то была нежной и кроткой, то демонстрировала темную сторону своей натуры. Несмотря на харизму и явные способности, Керро трижды участвовала в шоу и трижды оставалась второй.
Роман с Александром Шепсом
В личной жизни на «Битве экстрасенсов» Мэрилин также пережила немало событий. Сначала ее связывала дружба с Виталием Гибертом и Алексеем Похабовым, но серьезные отношения сложились с Александром Шепсом — победителем 14 сезона. Поначалу пара утверждала, что их связывает лишь профессиональный интерес, однако со временем тайное стало явным.
Мэрилин Керро (Фото: ВкMarilyn Kerro)
Их союз был крепким: они вместе жили, путешествовали и даже объединяли свои силы в мистических практиках. Однако в 2016 году Керро неожиданно сообщила о расставании. Позднее она и вовсе заявила, что официальных отношений с Шепсом у нее не было.
Новая жизнь и материнство
После разрыва с Шепсом в жизни Мэрилин появился норвежский музыкант и бизнесмен Марк Александр Хансен. Их роман активно обсуждали поклонники, особенно после того, как Керро появилась в передаче «Однажды» с округлившимся животом. В 2018 году у пары родился сын Кайус, а в 2020-м — дочь Селин Мари.
Однако семейная идиллия вскоре разрушилась. Весной 2020 года стало известно, что Керро и Хансен расстались. Мэрилин утверждала, что они решили пожить отдельно ради блага детей. Вскоре выяснилось, что Хансен имел проблемы с законом: по данным эстонских СМИ, его приговорили к четырем годам ограничения свободы за угрозы, насилие и вымогательство в отношении Керро.
Мэрилин предпочла не вдаваться в подробности, но позднее призналась, что после расставания некоторое время поддерживала с Хансеном контакт ради детей.
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Трое детей и новые цели
В 2022 году Керро снова стала мамой — она родила второго сына Кайро. Имя отца Мэрилин держит в тайне, сосредоточившись на воспитании детей и реализации своей самой заветной мечты — быть мамой.
Сегодня Керро откровенно признается: новых отношений в ее жизни пока нет, и она не торопится искать любовь.
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