Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ «Я не лез в трусы, не срывал с нее одежду»: Олег Шепс — прибыльная популярность, скандалы с участием мага и битва с братом

«Я не лез в трусы, не срывал с нее одежду»: Олег Шепс — прибыльная популярность, скандалы с участием мага и битва с братом

Сегодня, 29 апреля, выходцу из магической семьи Олегу Шепсу исполняется 27 лет. В 2020 году молодой маг заявил о своих способностях на «Битве экстрасенсов» и стал победителем 21 сезона шоу. О жизни человека со сверхъестественными способностями читайте в материале «Радио 1».

Детство мага


Олег Шепс (Фото: Instagram*@ shepsolegofficial)

Олег Шепс родился 29 апреля в Самаре и стал пятым ребенком в многодетной семье. С детства он демонстрировал незаурядные таланты, которые, вероятно, достались ему от матери Людмилы. Она была медсестрой, увлекалась спиритизмом, писала книги о потустороннем мире и гадала на картах Таро.

В четыре года Олег впервые увидел потусторонние сущности и узнал, что его старший брат Александр обладает аналогичными способностями.

«Способности со мной от рождения, и для меня не было удивительно видеть то, что было недоступно другим. С самого раннего детства понятия магии, эзотерики, сверхъестественного были для меня привычными словами, и когда я впервые осознанно увидел душу (на тот момент мне было около 3 лет), то меня это совершенно не потрясло и уж тем более не напугало, чтобы брать это событие за нечто особенное», — рассказывал Олег в одном из интервью.

Мать и брат долгое время старались защитить Олега от использования его силы, опасаясь последствий. Олег старался вести обычный образ жизни, поступил в Самарский государственный технический университет, но сила мага взяла верх, что в конечном итоге привело его на «Битву экстрасенсов».

Участие в проекте


Олег Шепс (Фото: Instagram*@ shepsolegofficial)

В сентябре 2020 года на телеканале ТНТ вышел в эфир 21-й сезон популярного шоу «Битва экстрасенсов». Олег Шепс успешно прошёл кастинг и появился в первом выпуске программы на отборочных испытаниях. Он рассказал, что хотел показать себя, особенно на фоне своего старшего брата Александра, который победил в 14-м сезоне битвы.

В ходе традиционного испытания «Багажник» маг не смог найти человека в машине, но как медиум он поразил всех присутствующих, раскрывая факты из жизни наблюдателей. Даже скептики были вынуждены признать его способности.

В процессе съёмок шоу Олег Шепс стремительно завоевал популярность и вышел в финал, где за его талант и обаяние проголосовало значительное число телезрителей.

«Гореть нам всем в аду за эту программу»: экс-редактор «Битвы экстрасенсов» раскрыл тайны съемок шоу
«Гореть нам всем в аду за эту программу»: экс-редактор «Битвы экстрасенсов» раскрыл тайны съемок шоу

Жизнь после шоу


Олег и Александр Шепс (Фото: Instagram*@ shepsolegofficial)

После победы в «Битве экстрасенсов» на молодого мага обрушилась бешеная популярность. Олег Шепс начал активно продавать в интернете заряженные талисманы и картины за внушительные деньги, а на личные приемы мага выстраивалась очередь на год вперед.

Однако экстрасенс решил показать себя публике в ином свете и продемонстрировал в 2021 году свой вокальный талант, выпустив песню «Старый парк». После были еще композиции «Лёд», «Горизонты», «На неведомой стороне» и «Алый алкоголь». Но Олег Шепс по-прежнему ассоциируется у публики как сильнейший экстрасенс.

К слову, титул сильнейшего он доказал, принимая участие в проекте «Экстрасенсы. Битва сильнейших», где принимали участие победители прошлых сезонов. В этой битве братья Шепс участвовали вдвоем, и их конкуренция была изюминкой этого сезона. На съемочной площадке братья много раз расходились во мнениях и ссорились. По итогу Александр Шепс не прошел в финал, там оказался его брат.

В результате зрительского голосования в финале победу одержал Череватый, но разница между ним и Олегом была незначительной. Влад решил отдать первое место Шепсу, поскольку считал его достойным этой победы. Олег сначала согласился, но затем предложил разделить победу с чернокнижником. Это был первый случай в истории проекта, когда победителями стали сразу два экстрасенса.

Скандалы


Олег Шепс (Фото: Instagram*@ shepsolegofficial)

В 2023 году на Олега Шепса было подано заявление в правоохранительные органы за магическую консультацию, которая не была проведена, хотя была оплачена. Жительница Саратова нашла аккаунт Шепса в соцсетях и договорилась о сеансе общения с умершими. За услугу девушка заплатила 35 тыс. рублей, но маг перестал отвечать на сообщения.

«Сегодня узнал про очередной, но на этот раз громкий случай мошенничества от моего имени в социальных сетях. 19-летняя Ксюша из Саратова перевела мошенникам, которые выдавали себя за меня через фейковые аккаунты, деньги и осталась без желаемой помощи. Вследствие чего, от нее поступило обращение в правоохранительные органы. Мне искренне жаль эту девочку, как жаль и всех, кто попался на уловки этих злоумышленников. Надеюсь, что теперь полиция сможет детально разобраться в вопросе», — прокомментировал неприятную ситуацию «СтарХиту» медиум Олег Шепс.

На одном из испытаний шоу Олег Шепс впустил в себя призраки и сильно напугал участницу испытания Ольгу. Сначала медиум робко прикасался к ее волосам, а затем схватил её за бедро и попытался поцеловать. Некоторые наблюдатели сочли это домогательством к девушке, но маг оправдался.

«Я согласен, что любые домогательства — это плохо. Здесь происходила работа. Я не лез в трусы, не срывал с нее одежду, не удерживал руки и не ограничивал ее свободу действий. Она могла дать мне пощечину и отодвинуться. Я не говорю о том, что мне можно так делать, я говорю о том, что происходило другое, и для Оли отразилась ее личная травма. Всё было под контролем, и в нужный момент я бы остановился. Мне нужно было понять, что душа чувствует к Оле. Я дал призраку чуть больше воли. Я хотел во всём разобраться», — оправдался Олег Шепс.

Читайте также:

Александр Шепс опроверг слухи о «договоре с дьяволом» за снятие порчи

«Я здесь не вижу ничего смешного»: Олег Шепс ответил на насмешки после госпитализации в больницу своего брата Александра

«Испытываю чувство стыда»: финалистка «Битвы экстрасенсов» разочаровалась в коллегах

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#испытания
#мать
#победители
#таланты
#шоу
#заявление
#наблюдатели
#девушка
#статьи
«Это будет закрытое мероприятие»: Лепс не пригласил Агаларова на свадьбу с 19-летней Авророй
Эмин Агаларов признался, что Лепс не пригласил его на свадьбу с Авророй Кибой
29 апреля 2025, 17:10

Григорий Лепс (Фото: Instagram*/gvleps)

Певец Эмин Агаларов заявил, что его друг и коллега Григорий Лепс не пригласил его на свадьбу, передает Пятый канал.
Уточняется, что певец не пригласил на свадьбу даже друзей, с которыми выступает много лет.

«Кстати, еще не приглашал. Может, это будет закрытое мероприятие», — приводит слова Агаларова Пятый канал.

Напомним, уже долгое время Григорий Лепс встречается с 19-летней Авророй Кибой. По словам исполнителя, он настроен серьезно, поэтому давно сделал возлюбленной предложение руки и сердца. Дата свадьбы в настоящее время неизвестна.

Читайте также:

«Это моя новая»: Григорий Лепс появился на красной дорожке в обнимку с молодой девушкой

«Кексы пробовать не стоит»: Молодая невеста Григория Лепса Аврора Киба разоткровенничалась об интиме

«Это очень плохая политика»: Лепс заявил, что между мужчиной и женщиной не может быть равноправия

*Запрещен в РФ
#певец
#свадьба
#отношения
#любовь
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Много лет скрывала, от кого родила: как Маша Малиновская в одиночку растит 13-летнего сына Мирона
29 апреля 2025, 17:00

Маша Малиновская (фото: Instagram* / malinovskaya_tv)

Маша Малиновская — одна из самых узнаваемых фигур нулевых: телеведущая, модель, актриса и диджей. Её имя часто мелькало на обложках журналов, а появления на светских мероприятиях становились событием. Но за блеском публичной жизни скрывается история сильной женщины, которая прошла через предательство, одиночество и материнство без поддержки.
Сегодня она одна воспитывает 13-летнего сына и не жалеет о своём выборе. О ее жизни расскажет «Радио 1».

Маша Малиновская: путь от телеведущей до матери-одиночки


Малиновская начинала свой путь в Смоленском государственном институте искусств, где изучала экономику и управление в сфере социально-культурной деятельности. В 2002 году она переехала в Москву и, успешно пройдя кастинг, стала ведущей музыкального телеканала «Муз-ТВ». Это стало началом её стремительного карьерного взлёта.

«Ласковые объятия и громкий смех»: Зепюр Брутян и Павел Прилучный под праздник впервые показали лицо сына Микаэля
«Ласковые объятия и громкий смех»: Зепюр Брутян и Павел Прилучный под праздник впервые показали лицо сына Микаэля

Со временем Малиновская превратилась в заметную фигуру российского шоу-бизнеса: появлялась на обложках глянцевых журналов, активно участвовала в светской жизни и пробовала себя в различных творческих направлениях. В её фильмографии — девять кино- и телепроектов. Также она успела проявить себя в роли диджея и даже выпустила мини-альбом из пяти треков под названием «TBA», который звучал в клубах по всей стране.

Особый акцент всегда делался на её яркой внешности. Малиновская не боялась экспериментов — легко меняла цвет волос, образы и стили, оставаясь в центре внимания.

Рождение сына


Однако за фасадом публичной жизни скрывались личные трудности. Малиновская пережила развод родителей, непростое детство и два неудачных брака. В 2011 году она стала мамой: у нее родился сын Мирон.

Имя отца ребёнка долгое время оставалось тайной: Маша решила воспитывать сына одна, поскольку мужчина ушёл из её жизни ещё во время беременности.

Позже телеведущая призналась, что отцом Мирона является Мамихан Мальсагов — влиятельный человек с противоречивой репутацией. Их роман начался на вечеринке, где, по словам Малиновской, он проявлял инициативу и даже просил её родить ему ребёнка, несмотря на то, что был женат и уже имел четверых детей. Однако после известия о беременности Мальсагов не изменил своего положения и отказался от какой-либо ответственности, включая финансовую.

Маша Малиновская с сыном (фото: Instagram* / malinovskaya_tv)

С тех пор он не принимал участия в жизни сына и ни разу не встречался с ним. Мирон живёт с матерью в Москве, ходит в обычную школу и, как отмечает Маша, внешне очень похож на неё в детстве — такие же светлые волосы и голубые глаза.

Сейчас Мирону 13 лет, самой Малиновской — 44. Она по-прежнему не замужем и самостоятельно воспитывает сына. В трудный период её поддержал бывший супруг Денис Давитиашвили — он дал мальчику своё отчество и помогал семье материально.

Несмотря на жизненные испытания, Маша Малиновская остаётся единственным родителем в жизни Мирона и продолжает выполнять эту роль с твёрдой уверенностью. Биологический отец мальчика не участвует в его жизни.

Читайте также:

Ларисе Удовиченко — 70 лет: Фиктивный брак, муж-игроман и сбежавшая в Европу дочь. Как сейчас живет актриса?

Продюсер был женат и старше ее на 21 год: как Елена Север нашла свое счастье с создателем группы «Земляне»

«Позор» Пугачевой, цирк на похоронах Паши Техника и скандал с Айзой: Сергей Соседов раскритиковал российский шоубиз

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#развод
#брак
#отец
#сын
#артист
#телевидение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Внебрачный сын, эзотерические приемы за 50 тыс. рублей и насилие: что скрывает экс-участник «Битвы экстрасенсов» Никита Турчин
29 апреля 2025, 16:46

Никита Турчин (Фото: Инстаграм*@n_turchin)

Имя Никиты Турчина стало широко известно после его участия в шоу «Выживалити». Однако часть публики узнала его раньше — по скандальному «Дому-2» и съемках в «Битве экстрасенсов». Что известно о молодом эзотерике, расскажет «Радио 1».
Турчин позиционирует себя как медиум, но на деле его имя чаще фигурирует в новостных заголовках в контексте конфликтов и неоднозначных личных историй.

Скандальное отцовство, о котором предпочли умолчать

В 2023 году официантка Юлия Иванова публично заявила, что родила ребенка от Никиты Турчина. По её словам, они познакомились в одном из московских ночных клубов и провели вместе ночь, после чего Турчин уехал за границу, заблокировав все контакты. Спустя несколько месяцев Юлия узнала о беременности и, не сумев связаться с отцом ребенка, была вынуждена воспитывать сына в одиночку.

История получила краткое освещение в СМИ, однако в «Выживалити» о ней не упомянули. Позже Турчин признал отцовство, но участия в жизни ребёнка не проявил. Девушка продолжает самостоятельно обеспечивать сына. В отличие от других героев скандальных отцовских историй, этот случай остался вне внимания популярных ток-шоу.

Никита Турчин (Фото: Инстаграм*@n_turchin)

Эксцентричность на проекте «Дом-2»

В 2018 году Турчин попытался проявить себя на «Доме-2», где вступил в отношения с участницей проекта Оксаной Ряской, старше его на 11 лет. По её утверждениям, Никита не имел опыта в отношениях с женщинами и вел себя странно: однажды он попытался провести «магический ритуал» с участием живой курицы и ножа прямо в их общем жилище. Ряска отказалась участвовать, а вскоре после этого Турчин покинул шоу, объяснив уход другим предложением. Впоследствии возникли предположения, что его участие было лишь PR-ходом.

Агрессия и преследование

Турчин неоднократно становился жертвой нападений. В 2018 году на одной из станций московского метро на него набросился неизвестный мужчина. Пострадавший получил травмы, обратился за медицинской помощью и опубликовал фото в соцсетях. Позже в том же году он сообщил о навязчивом преследовании в интернете: некий пользователь, получив отказ во внимании, переключился на девушку Турчина, что усугубило ситуацию.

«Соединяет в себе два пола»: Психолог раскрыла тайну звезды «Битвы экстрасенсов» Александра Шепса
«Соединяет в себе два пола»: Психолог раскрыла тайну звезды «Битвы экстрасенсов» Александра Шепса

В июле 2020 года произошел ещё один инцидент: неизвестные напали на Турчина, избили и оставили на земле. Только благодаря оперативной реакции подруги, которой он успел отправить геолокацию, пострадавшему была оказана медицинская помощь. Турчин проходил восстановление в стационаре и обратился к психологам.

Конфликт с авиакомпанией

В 2019 году Турчин оказался в центре скандала с авиаперевозчиком. Он публично обвинил авиакомпанию в отказе предоставить место в бизнес-классе, что, по его словам, нарушало его права. Инцидент был зафиксирован на видео и активно обсуждался в соцсетях.

Никита Турчин (Фото: Инстаграм*@n_turchin)

Магия и монетизация имиджа

На фоне многочисленных скандалов Никита продолжает активно продвигать свои оккультные практики. По неподтверждённым данным, стоимость его консультаций может достигать 50 тысяч рублей. Несмотря на критику и неоднозначную репутацию, он сохраняет активность в медиапространстве.

Читайте также:

Седокова заявила о планах улететь из России без обратного билета

«Будто сердце остановилось»: Лариса Гузеева рассказала, как переживала смерть матери

У матери и брата Блиновской нашли миллионы на счетах после ее банкротства

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#конфликт
#инцидент
#шоу
#мужчина
#отношения
#девушка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Анна Семенович раскрыла, как ей удалось похудеть на шесть кг
Анна Семенович похудела на шесть килограммов
29 апреля 2025, 16:44

Анна Семенович (Фото: Telegram @annsemenovich)

Певица Анна Семенович смогла похудеть на шесть килограммов и планирует сбросить ещё 10, чтобы чувствовать себя богиней.
Начать худеть певица решила весной прошлого года.

«Как и любой девочке, хочется быть подтянутой и стройной. Я, помимо упражнений, спорта и правильного питания, начала колоть препарат — аналог "Оземпика"», — рассказала Семенович в беседе с Общественной Службой Новостей.

По её словам, этот препарат помог ей избавиться от чувства голода и улучшить обмен веществ.

При этом певица добавила, что худеть к лету надо начинать заранее, так как это довольно длительный процесс. А резкое похудение может нанести серьёзный вред для здоровья, предупредила артистка.

Семенович планирует сбросить ещё 10 килограммов к лету с помощью спорта и медикаментов, чтобы «летом на пляжах Мальдив чувствовать себя богиней».

Читайте также:

«Предохранилась»: Анна Семенович рассказала, почему съехала от жениха в другую комнату

«Храплю и ухожу в другую спальню»: Анна Семенович спит с возлюбленным в разных постелях

Экс-солистка «Блестящих» Анна Семенович снялась обнажённой в домашней ванной
#вред
#певица
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Измена мужа с Викторией Романец, скандальный развод, тайная свадьба: как сейчас живет звезда «Дома-2» Евгения Феофилактова
29 апреля 2025, 16:26

Евгения Феофилактова (Фото: Инстаграм*/evgeniyafeofilaktova)

Евгения Феофилактова из провинциальной девушки превратилась в светскую львицу, а ее брак с Антоном Гусевым казался сказкой, но потом распался. Зато второй союз добавил интриги. Подробнее о том, как сейчас живет экс-участница скандального телепроекта «Дом-2», расскажет «Радио 1».

Евгения Феофилактова на «Доме-2»

На проект «Дом-2» Евгения пришла в 24 года. Она хотела найти не только любовь, но и популярность. Романы с Никитой Кузнецовым и Ильей Гажиенко были несерьезными. Но отношения с Александром Задойновым стали одними из ярких на шоу, однако вскоре и они распались. Евгения начала встречаться с Антоном Гусевым. Отношения были стремительны, через три месяца пара объявила о помолвке, позже выяснилось, что девушка беременна. Евгения призналась, что отношения с Гусевым не были идеальными, за красивой картинкой скрывались проблемы.

Жил за счет мужчин? Андрей Малахов продолжает скандальное расследование о сыне Надежды Кадышевой. Где сейчас ее сын Григорий
Жил за счет мужчин? Андрей Малахов продолжает скандальное расследование о сыне Надежды Кадышевой. Где сейчас ее сын Григорий

Измена мужа и новые отношения

В 2012 Евгения родила сына Даниэля. Супруги переехали в загородный дом. В 2016 отношения дали слабину. Причиной развода стала измена Антона с бывшей участницей «Дома-2» Викторией Романец. После развода Евгения сменила фамилию. В воспитании наследника Гусев участия не принимал, алименты не платил.

Евгения Феофилактова (Фото: Инстаграм*/evgeniyafeofilaktova)

В 2021 Феофилактова неожиданно вышла замуж. Своего избранника она тщательно скрывает. В ее соцсетях только фотографии из дорогих ресторанов и отпусков.

Читайте также:

«Воспитать ребенка без насилия — невозможно»: Лариса Гузеева раскрыла правду о своем детстве

«Будто сердце остановилось»: Лариса Гузеева рассказала, как переживала смерть матери

«Я боюсь разорвать его хрупкое сердечко»: Марго Овсянникова извинилась перед Егором Кридом, которого назвала абьюзером

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#алименты
#жизнь
#проект
#девушка
#шоу-бизнес
#статьи
Следите за нашими новостями
в удобном формате