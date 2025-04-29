«Я не лез в трусы, не срывал с нее одежду»: Олег Шепс — прибыльная популярность, скандалы с участием мага и битва с братом

Сегодня, 29 апреля, выходцу из магической семьи Олегу Шепсу исполняется 27 лет. В 2020 году молодой маг заявил о своих способностях на «Битве экстрасенсов» и стал победителем 21 сезона шоу. О жизни человека со сверхъестественными способностями читайте в материале «Радио 1».
Детство мага
Олег Шепс (Фото: Instagram*@ shepsolegofficial)
Олег Шепс родился 29 апреля в Самаре и стал пятым ребенком в многодетной семье. С детства он демонстрировал незаурядные таланты, которые, вероятно, достались ему от матери Людмилы. Она была медсестрой, увлекалась спиритизмом, писала книги о потустороннем мире и гадала на картах Таро.
В четыре года Олег впервые увидел потусторонние сущности и узнал, что его старший брат Александр обладает аналогичными способностями.
«Способности со мной от рождения, и для меня не было удивительно видеть то, что было недоступно другим. С самого раннего детства понятия магии, эзотерики, сверхъестественного были для меня привычными словами, и когда я впервые осознанно увидел душу (на тот момент мне было около 3 лет), то меня это совершенно не потрясло и уж тем более не напугало, чтобы брать это событие за нечто особенное», — рассказывал Олег в одном из интервью.
Мать и брат долгое время старались защитить Олега от использования его силы, опасаясь последствий. Олег старался вести обычный образ жизни, поступил в Самарский государственный технический университет, но сила мага взяла верх, что в конечном итоге привело его на «Битву экстрасенсов».
Участие в проекте
Олег Шепс (Фото: Instagram*@ shepsolegofficial)
В сентябре 2020 года на телеканале ТНТ вышел в эфир 21-й сезон популярного шоу «Битва экстрасенсов». Олег Шепс успешно прошёл кастинг и появился в первом выпуске программы на отборочных испытаниях. Он рассказал, что хотел показать себя, особенно на фоне своего старшего брата Александра, который победил в 14-м сезоне битвы.
В ходе традиционного испытания «Багажник» маг не смог найти человека в машине, но как медиум он поразил всех присутствующих, раскрывая факты из жизни наблюдателей. Даже скептики были вынуждены признать его способности.
В процессе съёмок шоу Олег Шепс стремительно завоевал популярность и вышел в финал, где за его талант и обаяние проголосовало значительное число телезрителей.
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Жизнь после шоу
Олег и Александр Шепс (Фото: Instagram*@ shepsolegofficial)
После победы в «Битве экстрасенсов» на молодого мага обрушилась бешеная популярность. Олег Шепс начал активно продавать в интернете заряженные талисманы и картины за внушительные деньги, а на личные приемы мага выстраивалась очередь на год вперед.
Однако экстрасенс решил показать себя публике в ином свете и продемонстрировал в 2021 году свой вокальный талант, выпустив песню «Старый парк». После были еще композиции «Лёд», «Горизонты», «На неведомой стороне» и «Алый алкоголь». Но Олег Шепс по-прежнему ассоциируется у публики как сильнейший экстрасенс.
К слову, титул сильнейшего он доказал, принимая участие в проекте «Экстрасенсы. Битва сильнейших», где принимали участие победители прошлых сезонов. В этой битве братья Шепс участвовали вдвоем, и их конкуренция была изюминкой этого сезона. На съемочной площадке братья много раз расходились во мнениях и ссорились. По итогу Александр Шепс не прошел в финал, там оказался его брат.
В результате зрительского голосования в финале победу одержал Череватый, но разница между ним и Олегом была незначительной. Влад решил отдать первое место Шепсу, поскольку считал его достойным этой победы. Олег сначала согласился, но затем предложил разделить победу с чернокнижником. Это был первый случай в истории проекта, когда победителями стали сразу два экстрасенса.
Скандалы
Олег Шепс (Фото: Instagram*@ shepsolegofficial)
В 2023 году на Олега Шепса было подано заявление в правоохранительные органы за магическую консультацию, которая не была проведена, хотя была оплачена. Жительница Саратова нашла аккаунт Шепса в соцсетях и договорилась о сеансе общения с умершими. За услугу девушка заплатила 35 тыс. рублей, но маг перестал отвечать на сообщения.
«Сегодня узнал про очередной, но на этот раз громкий случай мошенничества от моего имени в социальных сетях. 19-летняя Ксюша из Саратова перевела мошенникам, которые выдавали себя за меня через фейковые аккаунты, деньги и осталась без желаемой помощи. Вследствие чего, от нее поступило обращение в правоохранительные органы. Мне искренне жаль эту девочку, как жаль и всех, кто попался на уловки этих злоумышленников. Надеюсь, что теперь полиция сможет детально разобраться в вопросе», — прокомментировал неприятную ситуацию «СтарХиту» медиум Олег Шепс.
На одном из испытаний шоу Олег Шепс впустил в себя призраки и сильно напугал участницу испытания Ольгу. Сначала медиум робко прикасался к ее волосам, а затем схватил её за бедро и попытался поцеловать. Некоторые наблюдатели сочли это домогательством к девушке, но маг оправдался.
«Я согласен, что любые домогательства — это плохо. Здесь происходила работа. Я не лез в трусы, не срывал с нее одежду, не удерживал руки и не ограничивал ее свободу действий. Она могла дать мне пощечину и отодвинуться. Я не говорю о том, что мне можно так делать, я говорю о том, что происходило другое, и для Оли отразилась ее личная травма. Всё было под контролем, и в нужный момент я бы остановился. Мне нужно было понять, что душа чувствует к Оле. Я дал призраку чуть больше воли. Я хотел во всём разобраться», — оправдался Олег Шепс.
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Елена Генералова