Отца Линдси Лохан задержали за нападение на экс-супругу Кейт Мейджор

Линдси Лохан (Фото: Instagram*/lindsaylohan)
Отец американской актрисы Линдси Лохан Майкл арестован за нападение на экс-супругу-журналистку Кейт Мэйджор. Как пишут обозреватели The Daily Mail, мужчину освободили под залог, и он продолжил преследовать мать своих двоих детей.
Пара поженилась в 2014 году, затем у них появились два сына: Логан и Лэндон. Брак Майкла и Кейт продержался четыре года. При бракоразводном процессе Мэйджор попросила оставить единоличную опеку над сыновьями. О том, что мужчина преследует бывшую, стало известно сегодня.
Уточняется, что Майкл караулил Кейт на парковке, пока та была на приеме у врача. Женщина увидела его в окно, а врач вызвал полицейских.
Мэйджор сообщила полиции, что несколько дней назад Майкл кинулся на нее с кулаками, и его задержали. Информацию зафиксировали в рапорте.
Ранее сообщалось о жизни актрисы Надежды Михалковой.
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*Запрещен в РФ
Уточняется, что Майкл караулил Кейт на парковке, пока та была на приеме у врача. Женщина увидела его в окно, а врач вызвал полицейских.
Мэйджор сообщила полиции, что несколько дней назад Майкл кинулся на нее с кулаками, и его задержали. Информацию зафиксировали в рапорте.
Ранее сообщалось о жизни актрисы Надежды Михалковой.
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*Запрещен в РФ
Никита Кротов