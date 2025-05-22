«Чтобы не было клейма»: зачем Ревве гражданство РФ

Александр Ревва (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)
Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин считает, что артист Александр Ревва получил российское гражданство для избавления от «клейма украинца». Своим мнением Бородин поделился в соцсетях. Он назвал комика «тихушником», заявив, что паспорт РФ нужен Ревве для зарабатывания денег в стране.
Кроме того, Бородин призвал Александра высказаться о спецоперации. Он задался вопросом, имеет ли Ревва второе гражданство.
О том, что Александр Ревва получил российское гражданство, сообщалось несколько часов назад. Сам он пока никак не прокомментировал эту информацию. Звезда юмористических шоу популярен в России, где работает уже много лет.
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О том, что Александр Ревва получил российское гражданство, сообщалось несколько часов назад. Сам он пока никак не прокомментировал эту информацию. Звезда юмористических шоу популярен в России, где работает уже много лет.
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Никита Кротов