Вероника Степанова предложила выдать российский паспорт Зеленскому после Реввы

Александр Ревва (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)
Психолог Вероника Степанова предложила выдать российский паспорт Владимиру Зеленскому после того, как юморист Александр Ревва получил гражданство РФ. Специалист назвала комика «украинским трансвеститом»* и подчеркнула, что он является близким другом главы киевского режима.
«Ну раз уж пошла такая пьянка, почему бы не предоставить гражданство России Вовке Зеленскому, а экс-президенту США Байдену поставить памятник в центре Москвы. Как говорится, люди для нас не чужие», — написала Вероника Степанова.По ее мнению, Ревва оставил и паспорт Украины, поскольку документ еще может ему пригодиться.
О том, что Ревва получил российское гражданство, стало известно накануне, 22 мая. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин заявлял, что комик хочет избавиться от «клейма украинца».
Читайте также:
Жена Константина Эрнста назвала процедуры, которые делает у косметолога
«Простые бабушки»: Соседов посмеялся над Гузеевой и Сябитовой на всю Россию
Продюсер Андрей Разин хочет воссоздать группу «Ласковый май» с финалистом шоу «Голос»
*Организация внесена Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов
Никита Кротов