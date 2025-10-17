«Отёчный тип»: Певица Бьянка раскрыла, как поддерживает форму
Певица Бьянка назвала спорт главным средством в борьбе с отёками
Певица Бьянка (настоящее имя — Татьяна Липницкая) рассказала о своей борьбе с отёками. Она объяснила, что регулярные тренировки помогают ей решать эту проблему.
Артистка побывала на девичнике у Ольги Бузовой, где представила новую песню. В комментарии «Газете.Ru» Бьянка отметила, что не прибегает к специальным косметическим процедурам из-за нехватки времени. Певица сообщила, что использует различные кремы и препараты, которые есть у неё дома.
«Занимаюсь ещё много спортом. У меня отёчный тип, поэтому очень много занимаюсь, чтобы не было отёков нигде — ни на животе, ни на боках, ни на руках, ни на щёчках», — поделилась певица.В материале «Радио 1» рассказываем о начале творческого пути певицы Бьянки, домогательствах со стороны коллеги и её наборе веса.