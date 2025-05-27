P. Diddy зарабатывает миллионы долларов, находясь за решёткой

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Шон Комбс, более известный как P. Diddy, продолжает зарабатывать миллионы долларов, даже находясь за решёткой. По информации RadarOnline, рэпер сдаёт в аренду свой частный самолёт стоимостью 60 миллионов долларов, и многие путешественники даже не подозревают о том, кто является владельцем этого роскошного джета.
С момента ареста Diddy его самолёт совершил уже 126 перелётов, принося музыканту более четырёх миллионов долларов. В среднем арендаторы тратят около 32 тысяч долларов за один перелёт, что делает аренду самолёта значительным источником дохода для рэпера в условиях растущих расходов на юридические услуги.
Кроме того, сообщается, что родственники Diddy недавно выставили на продажу его роскошную недвижимость, что также может повлиять на его финансовое положение. Аренда частного самолёта становится важным способом поддержания дохода для артиста в это непростое время.
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Кроме того, сообщается, что родственники Diddy недавно выставили на продажу его роскошную недвижимость, что также может повлиять на его финансовое положение. Аренда частного самолёта становится важным способом поддержания дохода для артиста в это непростое время.
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Дарья Осипова