«Я её не виню»: Анастасия Волочкова заявила о разрыве с дочерью

18 сентября 2025, 19:32

Анастасия Волочкова объяснила, почему дочь не звонит ей

Анастасия Волочкова (Фото: Instagram* @volochkova_art)

Балерина Анастасия Волочкова в беседе с журналистами сообщила, что у неё сложились очень сложные отношения с родственниками. Она рассказала, что её дочь Ариадна перестала звонить ей после недавнего интервью. Слова Анастасии приводит сайт Woman.ru.





Волочкова заявила, что всегда говорит искренне и не ожидает, что родные следят за каждым её публичным высказыванием. По её словам, в жизни часто находятся люди, которые становятся ближе родственников, и она считает это частью платы за успех.



Балерина не винит дочь в отсутствии звонков. Она отметила, что Ариадна ведёт взрослую самостоятельную жизнь: вышла замуж, переехала в Санкт-Петербург и перевелась в питерский кампус Высшей школы экономики, где продолжает учебу.

«Мне очень приятно, что она в родном моём городе. Но это не значит, что после каждого интервью она мне реально должна звонить, поэтому мои интервью — моя жизнь», — высказалась артистка.