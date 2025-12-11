Достижения.рф

«Папа приучил»: Балерина Анастасия Волочкова снялась без одежды в бане

Прикрывшаяся веником балерина Анастасия Волочкова снялась без одежды в бане
Анастасия Волочкова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Анастасия Волочкова вновь порадовала своих подписчиков откровенным снимком из русской бани в балетном стиле.



Танцовщица появилась на фотографии без одежды, прикрывшись лишь веником, и опубликовала кадр в своем блоге в запрещённой в России соцсети. Она отметила, что с детства привыкла к парению.

«Я ценитель банного искусства с 13 лет. Папа приучил», — подписала пост Волочкова.

Анастасия Волочкова (Фото: Instagram*/volochkova_art)

Ранее стало известно, что Волочкова стремится стареть так же, как Памела Андерсон. Эпатажная звезда хочет выглядеть естественно, поэтому не будет прибегать к помощи пластических хирургов и косметологов.
Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0