«Папа приучил»: Балерина Анастасия Волочкова снялась без одежды в бане

11 декабря 2025, 22:30

Прикрывшаяся веником балерина Анастасия Волочкова снялась без одежды в бане

Анастасия Волочкова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Анастасия Волочкова вновь порадовала своих подписчиков откровенным снимком из русской бани в балетном стиле.





Танцовщица появилась на фотографии без одежды, прикрывшись лишь веником, и опубликовала кадр в своем блоге в запрещённой в России соцсети. Она отметила, что с детства привыкла к парению.





«Я ценитель банного искусства с 13 лет. Папа приучил», — подписала пост Волочкова.