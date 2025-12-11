«Папа приучил»: Балерина Анастасия Волочкова снялась без одежды в бане
Прикрывшаяся веником балерина Анастасия Волочкова снялась без одежды в бане
Анастасия Волочкова вновь порадовала своих подписчиков откровенным снимком из русской бани в балетном стиле.
Танцовщица появилась на фотографии без одежды, прикрывшись лишь веником, и опубликовала кадр в своем блоге в запрещённой в России соцсети. Она отметила, что с детства привыкла к парению.
«Я ценитель банного искусства с 13 лет. Папа приучил», — подписала пост Волочкова.
Ранее стало известно, что Волочкова стремится стареть так же, как Памела Андерсон. Эпатажная звезда хочет выглядеть естественно, поэтому не будет прибегать к помощи пластических хирургов и косметологов.