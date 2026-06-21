Достижения.рф

Папарацци сняли отдыхавшую на яхте голливудскую актрису

Папарацци засняли отдыхавшую на яхте актрису Гвинет Пэлтроу
Гвинет Пэлтроу (Фото: кадр из фильма «Политик» (2019)

Актриса Гвинет Пэлтроу, известная по фильму «Марти Великолепный», продолжает активно проводить время на солнце. На днях папарацци засняли звезду во время отдыха на яхте — она появилась перед камерами в ярком белом бикини, подчеркивающем летнее настроение.



По данным издания Daily Mail, Пэлтроу проводит отпуск на Средиземном море в компании супруга. Напомним, что ранее Гвинет уже становилась объектом обсуждений в связи с возможными косметологическими вмешательствами.

Эксперты, изучившие снимки актрисы, предположили, что она могла прибегнуть к подтяжке лица. В качестве доказательства приводилась так называемая «деформация ушей» на фотографиях 2021 года — характерный признак натяжения рубцовой ткани вокруг ушной раковины, возникающий после подтяжки шеи или лица. Специалисты также не исключают, что Пэлтроу делала операцию на верхних веках и регулярно прибегает к инъекционным процедурам, включая ботокс.

Ранее Гвинет Пэлтроу рассказала о реакции сына на откровенные сцены в фильме. Подробности в нашем материале.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0