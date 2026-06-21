Папарацци сняли отдыхавшую на яхте голливудскую актрису

21 июня 2026, 11:59

Папарацци засняли отдыхавшую на яхте актрису Гвинет Пэлтроу

Гвинет Пэлтроу (Фото: кадр из фильма «Политик» (2019)

Актриса Гвинет Пэлтроу, известная по фильму «Марти Великолепный», продолжает активно проводить время на солнце. На днях папарацци засняли звезду во время отдыха на яхте — она появилась перед камерами в ярком белом бикини, подчеркивающем летнее настроение.