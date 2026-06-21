Папарацци сняли отдыхавшую на яхте голливудскую актрису
Актриса Гвинет Пэлтроу, известная по фильму «Марти Великолепный», продолжает активно проводить время на солнце. На днях папарацци засняли звезду во время отдыха на яхте — она появилась перед камерами в ярком белом бикини, подчеркивающем летнее настроение.
По данным издания Daily Mail, Пэлтроу проводит отпуск на Средиземном море в компании супруга. Напомним, что ранее Гвинет уже становилась объектом обсуждений в связи с возможными косметологическими вмешательствами.
Эксперты, изучившие снимки актрисы, предположили, что она могла прибегнуть к подтяжке лица. В качестве доказательства приводилась так называемая «деформация ушей» на фотографиях 2021 года — характерный признак натяжения рубцовой ткани вокруг ушной раковины, возникающий после подтяжки шеи или лица. Специалисты также не исключают, что Пэлтроу делала операцию на верхних веках и регулярно прибегает к инъекционным процедурам, включая ботокс.
Ранее Гвинет Пэлтроу рассказала о реакции сына на откровенные сцены в фильме. Подробности в нашем материале.
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