Выяснилось, когда Михаил Ефремов впервые выйдет на сцену после колонии

08 февраля 2026, 06:09

«Известия»: Актер Михаил Ефремов в марте впервые после колонии выйдет на сцену театра

Михаил Ефремов (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Российский актер Михаил Ефремов впервые после освобождения из колонии выйдет на театральную сцену. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на сайт «Мастерская 12» Никиты Михалкова.





Отмечается, что Ефремов сыграет главную роль в психологической драме «Без свидетелей». Его партнершей по сцене станет народная артистка России Анна Михалкова.





«(В ней) прошлое внезапно возвращается, заставляя героев заново прожить то, что, казалось, давно осталось позади», — рассказали «Известиям» в театре о постановке.