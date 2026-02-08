Выяснилось, когда Михаил Ефремов впервые выйдет на сцену после колонии
Российский актер Михаил Ефремов впервые после освобождения из колонии выйдет на театральную сцену. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на сайт «Мастерская 12» Никиты Михалкова.
Отмечается, что Ефремов сыграет главную роль в психологической драме «Без свидетелей». Его партнершей по сцене станет народная артистка России Анна Михалкова.
Премьерные показы постановки, созданной Никитой Михалковым и Александром Адабашьяном, запланированы на 25 и 26 марта. В театре работу описали как историю «одной встречи, одного разговора и одной ночи».
«(В ней) прошлое внезапно возвращается, заставляя героев заново прожить то, что, казалось, давно осталось позади», — рассказали «Известиям» в театре о постановке.