Пела в переходе, тайно родила от школьного друга: почему звезда «Мажора» Карина Разумовская отказывается от ролей

Карина Разумовская (Фото: Instagram*@karina_razum)
В этот день, 9 марта, свой день рождения отмечает талантливая актриса театра и кино, Карина Разумовская. Ей исполнилось 42 года. Артистка исполнила множество ярких ролей, но больше всего запомнилась публике в роли капитана полиции Виктории Родионовой сериала «Мажор». О творческой и личной жизни актрисы читайте в материале «Радио 1».
Талантливый ребенок
Карина Разумовская родилась в типичной ленинградской семье советского времени. Её отец, Владимир, служил моряком торгового флота и часто бывал в плаваниях, оставляя семью. А мама, Елена, вместе с бабушкой заботились о троих детях.
С ранних лет Карина была увлечена пением и исполняла любимые песни даже в общественных местах. В процессе очередной музыкальной паузы в метро на девочку и её маму обратил внимание ассистент режиссёра. Он предложил маме Разумовской снять ребенка в кино. Так в возрасте шести лет Карина впервые оказалась на киноплощадке и исполнила небольшую роль в фильме «Замедление в небесах».
Актерская карьера
Карина Разумовская (Фото: Instagram*@karina_razum)
Окончив общеобразовательную школу, Разумовская подала документы в разные театральные вузы Ленинграда и поступила в Российский государственный институт сценических искусств. Мать была категорически против такого выбора профессии, считая актёрское ремесло ненадёжным и непредсказуемым источником дохода. Она долго убеждала дочь, что ей следует стать переводчиком, но Карина была непреклонна.
После окончания академии в 2004 году Карина Разумовская была принята в труппу Большого Драматического театра. Она играла во многих спектаклях: «Ночь перед рождеством», «Блажь», «Черная комедия», «Веселый солдат», «Екатерина Ивановна», «Школа налогоплательщиков», «Мерси» и других.
В 2002 году, будучи ещё студенткой, Карина Разумовская сыграла юную Катю в фильме «Ковчег». Однако по-настоящему знаменитой и любимой актрисой она стала после выхода на экраны сериала «Адъютанты любви», где исполнила главную роль Ольги Полухиной.
Позже были фильмы «Всё смешалось в доме...», «Там, где живет любовь», «Блаженная», «Всё не случайно», «Превратности судьбы», «Кровь не вода», «Ветер северный», «Ящик Пандоры», «Мажор» и многие другие полюбившиеся зрителю картины.
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Личная жизнь
Карина Разумовская и Егор Бурдин (Фото: Instagram*@karina_razum)
Первым мужем Карины стал актер Артем Карасев. Знакомство этой пары произошло в стенах театрального вуза. Между ними возникли романтические чувства, которые через четыре года привели к созданию семьи. Торжество состоялось в канун Нового 2005 года. Спустя шесть лет пара развелась. Брак не выдержал напряженного графика актеров, и пути возлюбленных постепенно разошлись.
В 2018 году артистка вышла замуж за Егора Бурдина, своего школьного товарища, который является хозяином сети ресторанов в Санкт-Петербурге.
«Мы с ним одноклассники. Встречались с класса десятого и до курса второго. Потом жизнь нас развела, у нас у каждого были свои семьи. А потом мы снова встретились и вот уже 10 лет вместе», – рассказала Разумовская Татьяне Устиновой.
Спустя год после свадьбы в семье появился сын Платон. Артистка не хотела афишировать своё положение, но после появления малыша она поделилась радостной новостью с поклонниками в социальных сетях.
Стоит отметить, что именно из-за изменения семейных обстоятельств приняла решение завершить участие в сериале «Мажор» и «убила» свою героиню.
Новые проекты
Карина Разумовская (Фото: Instagram*@karina_razum)
Прежде чем получить роль в сериале «Мажор», Карина часто получала предложения сыграть одиноких и несчастных персонажей. Это не соответствовало её амбициям.
После того как актриса завершила работу над проектом «Мажор», она столкнулась с дилеммой: ей продолжали предлагать роли в мелодраматических фильмах, но она осознала, что уже переросла образы милых и несчастных героинь и готова к более глубоким и серьёзным персонажам.
В последнее время она отказывается от романтических героинь и предпочитает создавать сложные и многогранные образы. Она не стесняется показать себя в кадре в невыгодном свете, подчёркивая при этом индивидуальность своих героинь и их реалистичность.
В 2024 году Карина Разумовская порадовала публику новыми работами: «Аутсорс», «Полярный-4», «Трасса» и «Чёрный пёс-5». В 2025 году находятся в производстве ленты «Здесь все свои», «Снеговик» и «Теория большой лжи».
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