Пелагея заявила о желании представлять Россию на «Интервидении»
Заслуженная артистка России Пелагея заявила, что хотела бы представить Россию на международном музыкальном конкурсе «Интервидение». Ее слова приводит ТАСС.
Исполнительница отметила, что «Интервидение» отличается от многих других конкурсов своей объединяющей идеей. По ее мнению, проект построен на принципах мира, добра и взаимного уважения.
«Это возможность увидеть и услышать представителей самых разных культур», — добавила Пелагея.Сама она призналась, что ей ближе фестивальный формат, где нет соперничества, но есть возможность для обмена опытом и вдохновением. Певица подчеркнула, что будет рада принять участие, если поступит приглашение от организаторов. В 2025 году она выступала послом «Интервидения».
Ранее артистка объяснила интерес молодежи к народной музыке.