Пелагея заявила о желании представлять Россию на «Интервидении»

20 июня 2026, 14:18

Пелагея (Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына)

Заслуженная артистка России Пелагея заявила, что хотела бы представить Россию на международном музыкальном конкурсе «Интервидение». Ее слова приводит ТАСС.





Исполнительница отметила, что «Интервидение» отличается от многих других конкурсов своей объединяющей идеей. По ее мнению, проект построен на принципах мира, добра и взаимного уважения.

«Это возможность увидеть и услышать представителей самых разных культур», — добавила Пелагея.