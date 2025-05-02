Пельшу могут закрыть выезд из России

Недавний инцидент с участием певца Олега Майами в одном из клубов стал предметом обсуждения среди зрителей и музыкантов. Артист вышел на сцену к кавер-бэнду «Сборище», желая научиться игре на скрипке, но его поведение вызвало критику. Об этом пишут Страсти.