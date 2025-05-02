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Пельшу могут закрыть выезд из России

SHOT: долг Валдиса Пельша перед ФНС вырос больше чем на миллион за неделю
Валдис Пельш (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Валдис Пельш (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Телеведущему Валдису Пельшу могут закрыть выезд из России. Как пишет SHOT, его долг перед налоговиками за неделю вырос больше, чем на миллион рублей. Теперь он составляет 2,5 миллиона вместо 1,2.
Уточняется, что бизнес звезды программы «Угадай мелодию» весьма доходный. Одна фирма получила в прошлом году десять миллионов с чистой прибылью, а вторая — 9,5 миллионов рублей. При этом последняя ушла в минус в 2023 году на 20 миллионов рублей.

В середине апреля сообщалось, что актер из «Трудных подростков» Владимир Гарцунов задолжал ФНС 167 тысяч рублей. Уточнялось, что мужчина не платил налоги по ИП. Сначала ему начисляли пени, а позже — заблокировали счета.

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«Ни о чем не жалею»: Бородина впервые рассталась с Сердюковым
Бородина показала фото с отдыха в Дубае
02 мая 2025, 17:43

Ксения Бородина (Фото: Telegram/borodylia0803)

Телеведущая Ксения Бородина показала свежие фотографии с отдыха в эмиратском Дубае. Девушка надела бюстгальтер с бирюзовым оттенком. Что примечательно, звезда реалити-шоу «Дом-2» впервые за год рассталась со своим возлюбленным Николаем Сердюковым.
«Уехать в Дубай на эти дни было лучшим решением, ни о чем не жалею. Пока в Москве идет снег, мы наслаждаемся солнцем», — поделилась Бородина.
Она похвасталась загорелой фигурой со всех сторон, сняв впечатляющий видеоролик.

Фото: Telegram/borodylia0803

Мощный столичный снегопад побил рекорд осадков 116-летней давности. Водителям порекомендовали воздержаться от поездок по Москве и области на летней резине.

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«Послужила вдохновением»: стало известно, кто вдохновил Муцениеце на развод с Прилучным
Собчак заявила, что вдохновила Муцениеце на развод с Прилучным
02 мая 2025, 16:25

Ксения Собчак (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Телеведущая Ксения Собчак заявила, что это она стала вдохновителем развода артистов Агаты Муцениеце и Павла Прилучного. Слова скандальной журналистки приводит «Стархит».
«Знаю, что когда-то для Агаты я послужила вдохновением не побояться развода и публично выйти из отношений, несмотря на весь последующий за этим хейт. И, конечно, сейчас желаю ей только счастья. Согласитесь, очень красивая пара!» — сказала Собчак.

Сегодня стало известно, что Муцениеце выходит замуж за музыканта Петра Дрангу. Сообщение с романтичной фотографией актриса опубликовала в соцсетях. Пользователи поздравили знаменитость, украшая свои комментарии кучей различных смайликов.

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Ссора с Дмитрием Нагиеевым и мистические события в жизни: как живет звезда сериала «СашаТаня» Алексей Климушкин
02 мая 2025, 15:45

Алексей Климушкин (фото: кадр из сериала «СашаТаня»)

Алексей Климушкин, ставший узнаваемым благодаря роли Сильвестра Сергеева в популярных ситкомах «Универ» и «СашаТаня» в последние годы отошел от экранов. 2 мая ему исполняется 60 лет. Что известно о его жизни сегодня, карьере и возможных конфликтах, расскажет «Радио 1».

Как прославился актер


Алексей Климушкин родился 2 мая 1965 года в Санкт-Петербурге. Актер рассказывал, что детство провел в бедности.

«Я нищеброд. Вырос в коммуналке на 25 соседей. Туалет я занимал в семь утра, чтобы успеть сходить, и в школу чтобы потом успеть добежать. Поэтому от этой нищеты и появлялось желание к чему-то более красивому», — вспоминал Климушкин.

Сначала он выбрал техническое образование и окончил институт инженеров железнодорожного транспорта, а также прошел службу во флоте. Однако в начале 90-х решил сменить профессию и получил актерское образование в ЛГИТМиК.

Карьера Алексея началась на радио: под псевдонимом Аркадий Арнаутский он вел эфиры.

«В театре у меня было три наименования, которые я играл для души. А на радио я зарабатывал, чтобы кормить детей. Конечно, физиологически, я был полностью высушен, потому что у меня был ночной эфир, дома были маленькие дети. В 10:00 уже начиналась репетиция, вечером спектакль, а ночью снова эфир. В таком аду я три года жил, но это было самое счастливое время! Потому что была гармония души и тела. Мужчине необходимо зарабатывать на семью, и в то же время надо делать что-то и для души», — говорил актер.

Позже работал с Егором Дружининым над танцевальным проектом при ресторане «Валхалл». С 2002 по 2005 годы Климушкин был постановщиком на ТНТ, где трудился над такими программами, как «Окна», «Дом» и «Бремя денег».

​Алексей Климушкин (фото: кадр из сериала «СашаТаня»)

Прорывом в актерской карьере стала роль в «Универе», с которой он стал по-настоящему известным. Также Климушкин снялся в ряде других проектов, среди которых «Черный ворон», «Спецназ-2», «Бандитский Петербург — 10», «Улицы разбитых фонарей — 9» и «Юрочка». Всего в его фильмографии значится 17 работ.

Личная жизнь Алекся Климушкина


О личной жизни артист говорит мало. Известно, что он женат и воспитывает двоих сыновей.

«Не могу сказать, что моя семья — идеальная пара. Но, возможно, именно потому, что мы редко виделись, нам удалось сохранить некоторый трепет. К тому же, семья у меня не актерская, и это сыграло добрую службу», — рассказал он.

Мистическое событие в жизни Климушкина


Алексей Климушкин считает мистическим событием в своей жизни внезапное появление двоюродной сестры Аллы, которая живет в Италии. Сначала актер подумал, что его разыгрывают коллеги с ТНТ, ведь в его профиле на «Кинопоиске» появилось сообщение на латинице — кто-то пытался его найти.

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Спустя год Климушкин отдыхал в итальянском курорте Абано-Терме и решил позвонить по оставленному номеру. Через два часа Алла вместе с дочерью стояла у него в гостиничном номере. Выяснилось, что они родственники по линии его дедушки.

Ссора Климушкина с Нагиевым и Лифановым


На первом курсе института Алексей познакомился с Дмитрием Нагиевым и Игорем Лифановым. Они быстро сдружились и создали трио «Красная шапочка». Вместе они придумывали номера для капустников и скетч-шоу, получая главные роли в спектаклях.

Алексей Климушкин (фото: кадр из сериала «СашаТаня»)

В 2001 году они поставили спектакль «Кыся» по книге Владимира Кунина, в котором сами сыграли главных героев. Позже, в 2007 году, Климушкина пригласили на съемки в сериал «Универ», что сделало его широко известным.

«Ребята привыкли, что я всегда немного позади. А тут я трижды за два месяца заранее предупреждаю, чтобы мне замену в "Кысе" нашли. И кто-то вдруг повернул ситуацию так, что Климушкин, наглый мальчик, кинул всех. Меня из спектакля убрали», — поделился артист.

Он также признавался, что несколько лет подряд на Прощеное воскресенье отправлял бывшим друзьям сообщения с просьбой о прощении, но так и не получил ответа.

Как Климушкин живет сейчас


В 2023 году актер ушел из сериала «СашаТаня», объяснив это личными причинами. Детали решения он не раскрывал. Поклонники предполагают, что Климушкин решил заняться новыми проектами, но официальной информации о его дальнейших планах пока нет.

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Аврора Киба узнала, когда выйдет замуж
Юная невеста Григория Лепса выяснила, что выйдет замуж в 19 лет
02 мая 2025, 15:27

Григорий Лепс и Аврора Киба (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Юная избранница народного артиста России Григория Лепса, 19-летняя Аврора Киба, решила узнать, когда же состоится ее свадьба, воспользовавшись популярной маской в социальных сетях. Результат оказался неожиданным: согласно «прогнозу», бракосочетание ожидает Аврору в 19 лет. Об этом пишет «‎Voice».
Аврора, которая стала известной благодаря своим отношениям с 62-летним певцом, с удивлением отреагировала на предсказание. Разница в возрасте между ними не смущает Лепса, ведь девушка младше его старшей дочери. В настоящее время Киба учится в Лондоне, получая образование в колледже моды, но весной она проводит много времени в Москве и часто появляется на светских мероприятиях вместе с музыкантом.

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Олег Майами устроил дебош в клубе, вызвав недовольство музыкантов
02 мая 2025, 14:48

Олег Майами (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Недавний инцидент с участием певца Олега Майами в одном из клубов стал предметом обсуждения среди зрителей и музыкантов. Артист вышел на сцену к кавер-бэнду «Сборище», желая научиться игре на скрипке, но его поведение вызвало критику. Об этом пишут Страсти.
По свидетельствам очевидцев, Майами, взяв в руки скрипку, попытался сыграть несколько нот, после чего начал требовать от публики аплодисментов. Однако его действия сопровождались нецензурной лексикой и оскорблениями в адрес музыкантов.

Лидер кавер-бэнда выразил свое недовольство, отметив, что такое поведение является «большим неуважением к артисту, музыканту и человеку».

«Теперь ты не Олег Майами, а Олег Смычок», — добавил он.

Ситуация усугубилась, когда в конце выступления артист уронил смычок, что также было воспринято как недопустимое поведение. Музыканты и зрители остались шокированы инцидентом, который стал темой обсуждения.

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#музыканты
#артист
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