Валдис Пельш (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)
Телеведущему Валдису Пельшу могут закрыть выезд из России. Как пишет SHOT, его долг перед налоговиками за неделю вырос больше, чем на миллион рублей. Теперь он составляет 2,5 миллиона вместо 1,2.
Уточняется, что бизнес звезды программы «Угадай мелодию» весьма доходный. Одна фирма получила в прошлом году десять миллионов с чистой прибылью, а вторая — 9,5 миллионов рублей. При этом последняя ушла в минус в 2023 году на 20 миллионов рублей.
В середине апреля сообщалось, что актер из «Трудных подростков» Владимир Гарцунов задолжал ФНС 167 тысяч рублей. Уточнялось, что мужчина не платил налоги по ИП. Сначала ему начисляли пени, а позже — заблокировали счета.
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В середине апреля сообщалось, что актер из «Трудных подростков» Владимир Гарцунов задолжал ФНС 167 тысяч рублей. Уточнялось, что мужчина не платил налоги по ИП. Сначала ему начисляли пени, а позже — заблокировали счета.
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Никита Кротов