Секс-скандалы, эротические видео, наркотики и измена беременной жене: Никита Джигурда в 64 года продолжает удивлять

В конце 90-х – начале 00-х годов на отечественной сцене блистал поп-исполнитель по имени Шамиль Малкандуев, который получил всеобщую популярность под сценическим именем Оскар. Его главный хит – «Между мной и тобой», а также не менее популярные песни «Бег по острию ножа» и «Паноптикум» занимали верхние строчки отечественных хит-парадов.