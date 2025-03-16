Дочь Юлии Пересильд снялась для бренда Гоши Рубчинского

Анна Пересильд (Фото: Telegram/officialannaperesild)
Актриса Анна Пересильд снялась для дизайнерского бренда Гоши Рубчинского. Соответствующую запись можно найти в социальных сетях дизайнера.
На черно-белой фотографии звезда сериала «Слово пацана» в объемной куртке, а ее волосы распущены.
В начале февраля стало известно, что Гоша Рубчинский прекратил сотрудничество с брендом рэп-исполнителя Канье Уэста. Тогда Рубчинский выразил команде благодарность за полученный уникальный опыт. Кроме того, дизайнер говорил о том, что поделится деталями предстоящего перезапуска своего бренда.
Читайте также:
Ким Кардашьян подала в суд из-за анонса бывшим мужем Канье Уэстом трека, где их дочь поет вместе с P.Diddy
«Мой Вова»: Ольга Бузова выложила нежное видео заботы о крестнике, маленьком сыне Марии Погребняк
«Стала невестой в день рождения»: Актер Александр Горчилин сделал предложение Марии Миногаровой
В начале февраля стало известно, что Гоша Рубчинский прекратил сотрудничество с брендом рэп-исполнителя Канье Уэста. Тогда Рубчинский выразил команде благодарность за полученный уникальный опыт. Кроме того, дизайнер говорил о том, что поделится деталями предстоящего перезапуска своего бренда.
«Двигаясь вперед, я продолжу развитие идей объединения и выражения творческой свободы во всех ее проявлениях», — отмечал Рубчинский.Ранее телеведущий Дмитрий Дибров раскрыл, почему редко видится с дочерью.
Читайте также:
Ким Кардашьян подала в суд из-за анонса бывшим мужем Канье Уэстом трека, где их дочь поет вместе с P.Diddy
«Мой Вова»: Ольга Бузова выложила нежное видео заботы о крестнике, маленьком сыне Марии Погребняк
«Стала невестой в день рождения»: Актер Александр Горчилин сделал предложение Марии Миногаровой
Никита Кротов