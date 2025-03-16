«С глаз долой, из сердца вон»: Дибров редко видится с живущей во Франции дочерью

Дмитрий Дибров (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)
Звезда телепрограммы «О, Счастливчик!» Дмитрий Дибров редко видится с дочерью Ладой и внучкой, которые живут во Франции. Своими переживаниями ведущий поделился с шоу «5 книг».
«Ребята, это не было бы так больно, если бы можно было сделать вид, что ничего не произошло. Как говорят в Италии, с глаз долой, из сердца вон. Мы, конечно, видимся, когда приезжаем во Францию», — сказал Дибров.Он добавил, что в связи с политическими реалиями, видеть своих родных чаще не получается. Вместе с тем Дибров подчеркнул, что Лада в курсе других его детей, хоть между ведущим и дочкой неблизкие отношения на фоне расстояния и возрастной разницы.
Ранее стало известно, почему отец звезды «Универа» Марии Кожевниковой недоволен внуками.
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