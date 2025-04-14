Савин прокомментировал высокие гонорары Ефремова после выхода из колонии

Михаил Ефремов (Фото: Telegram @mihail_efremov)
Сергей Савин заявил, что скандал, завязавшийся вокруг Михаила Ефремова, работает на его ценник. Так певец прокомментировал резко возросший гонорар актёра.
Ранее продюсер Евгений Морозов заявлял, что получивший условно-досрочное освобождение Ефремов станет «самым кассовым актером», а его съёмочный день будет стоить 2,5 млн рублей.
По его словам, тем, кто решил работать с Ефремовым, даже не придётся тратить деньги на рекламу.
Однако Савин считает, что самому Ефремову внимание прессы и возросший гонорар удовольствия не приносит.
Напомним, 9 апреля Михаил Ефремов покинул колонию в Белгородской области, выйдя на свободу по УДО.
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По его словам, тем, кто решил работать с Ефремовым, даже не придётся тратить деньги на рекламу.
Однако Савин считает, что самому Ефремову внимание прессы и возросший гонорар удовольствия не приносит.
«Умышленно он никому зла не желал. Но допустил страшную ошибку, которая привела к трагическим последствиям. Я не знаю, как теперь он с этим будет жить. А возвращаясь к гонорарам в два с половиной миллиона, думаю, что эти деньги очень пригодятся — Михаил пообещал поддерживать семью погибшего мужчины», — отметил Савин в беседе с aif.ru.
Напомним, 9 апреля Михаил Ефремов покинул колонию в Белгородской области, выйдя на свободу по УДО.
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Элина Позднякова