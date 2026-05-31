Певец Ваня Дмитриенко сделал Ане Пересильд необычный подарок — фото

31 мая 2026, 17:31

Ваня Дмитриенко собрал снимок из Диснейленда с помощью лего

Ваня Дмитриенко (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Ваня Дмитриенко устроил своей возлюбленной Анне Пересильд необычный сюрприз на день рождения. Певец воссоздал их совместное фото из Диснейленда в виде огромного конструктора, собранного вручную из почти 50 тысяч деталей.





На подготовку ушло несколько дней: ради подарка артист отказался от прогулок и встреч, полностью посвятив себя сборке. Он признался, что Аня даже обижалась из-за его постоянных отказов видеться. Однако видео с результатом, опубликованное в запрещённой соцсети, показало — замысел удался, и подарок был оценённым по достоинству.



Ранее Дмитриенко обвинили в продаже билетов на несуществующие места во время концерта во Владивостоке. По данным СМИ, семья с ребёнком заплатила 15 тысяч рублей за три билета на выступление в «Фетисов Арене». Однако на месте зрителей ждало разочарование: вместо кресел им предложили две деревянные доски, а посадили лицом к стене.





Посетители рассказали, что даже сотрудники площадки долго не могли найти их места в секторе 310, отказывались предоставить другие и предложили просто вернуть деньги и уйти с концерта. Очевидцы сообщают, что ещё до начала выступления из сектора с самодельными сиденьями ушли около трети зрителей. Оставшиеся либо самостоятельно занимали свободные места в более дешёвых секторах с видом на сцену, либо стояли в проходах.



