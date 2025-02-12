Измена Абрамова, тайная жизнь Седоковой и неожиданный разрыв Shamanа с женой: самые громкие разводы 2024-2025

Ярослав Дронов (Фото:vk.com/shaman_me)
В мире шоу-бизнеса, где любовь и страсть часто становятся предметом обсуждения, разводы знаменитостей неизменно привлекают внимание публики. О самых неожиданных разводах 2024-2025 годов читайте в материале «Радио 1».
Певица Нюша
Певица Нюша (Фото: Instagram*@nyusha_nyusha)
В августе 2024 года мир шоу-бизнеса потрясла новость о разводе известной певицы Нюши и бизнесмена Игоря Сивова. Этот союз, казавшийся крепким и гармоничным, завершился официальным расторжением брака.
По словам самой Нюши, главной причиной разрыва стала утрата чувств. В их отношениях накопились невысказанные претензии и агрессия, которые супруги предпочли не обсуждать. Однако измена также сыграла свою роль, став последней каплей в чаше терпения певицы. За полтора года до расставания Нюша и Игорь приняли решение о свободных отношениях. Это время стало своего рода переходным этапом, который привёл к окончательному разрыву.
Несмотря на расставание, бывшие супруги сохранили деловые отношения. В брачном договоре между супругами был предусмотрен порядок раздела имущества. При расторжении брака каждый из них сохранял за собой свое имущество. Вопрос раздела детей тоже был урегулирован мирно. Дети экс-супругов учатся в Дубае, в то время как певица живет на две страны, а Сивов работает в разных уголках мира. Поэтому все, что касалось детей, останется по-прежнему.
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Певица Алсу
Певица Алсу (фото: Instagram*@alsou_a)
27 августа 2024 года Алсу официально расторгла брак с бизнесменом Яном Абрамовым после 18 лет совместной жизни. В конце мая Алсу подала заявление о разводе. Причиной стало, в том числе, предполагаемое предательство Яна Абрамова, который, по слухам, изменял ей с моделью Анастасией Решетовой. После развода трое детей останутся с Алсу, которая получила поддержку от них в своём решении. Однако Ян Абрамов сохраняет право на общение с детьми и выразил намерение продолжать поддерживать их, обеспечивая качественное образование.
Сейчас можно с уверенностью сказать, что развод стал для Алсу новым этапом. Она готова к новым начинаниям и готова перезапустить свою карьеру. Чтобы окончательно обрести свободу, артистке необходимо завершить судебные разбирательства по разделу имущества, которые всё ещё продолжаются по настоящий день.
Сергей Шнуров
Сергей Шнуров (Фото: РИА Новости/ Максим Блинов)
21 октября 2024 года Сергей Шнуров и его четвертая супруга Ольга Абрамова официально расторгли свой брак. Инициатором развода выступила Ольга, не раскрыв истинных причин своего неожиданного шага. Пара, прожившая вместе шесть лет и воспитывающая двух детей, завершила свои отношения без конфликтов. Точные причины развода остаются неясными. Однако предполагается, что катализатором разрыва могла стать история с осуждением Анастасии Кулигиной, личной помощницы Сергея Шнурова. Девушку признали виновной в присвоении 5,5 миллионов рублей и приговорили к условному сроку.
Скандалов по поводу развода не было. По словам адвоката музыканта Натальи Фенюк, расставание прошло мирно. Бывшие супруги не стали спорить о разделе имущества и определении места жительства детей.
Анна Седокова
Анна Седокова (Фото: Instagram*@annasedokova)
Анна Седокова и Янис Тимма завершили процесс развода в начале декабря 2024 года, инициатором иска была певица. Седокова призналась, что решение о расставании было для нее непростым, однако они двигались к этому шагу на протяжении почти двух лет. Она отметила, что усталость от эмоциональных качелей и потеря престижных контрактов Яниса, когда-то успешного спортсмена, стали основными причинами развода.
Трагическая развязка этой истории произошла в ночь на 17 декабря 2024 года, когда Янис Тимма покончил с собой в одном из хостелов столицы. Уже после смерти баскетболиста появились слухи, что его законная супруга неоднократно изменяла.
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Певец SHAMAN
Ярослав Дронов (Фото:vk.com/shaman_me)
Певец Ярослав Дронов, более известный под сценическим именем Shaman, 26 сентября 2024 года официально объявил о разводе со своей супругой Еленой Мартыновой. Их брак, продлившийся более семи лет, подошел к концу.
Как признался сам Дронов, причиной разрыва стали неумолимые требования его профессиональной деятельности и постоянная занятость. Елена подтвердила, что решение расстаться было принято ими совместно. Согласно имеющимся сведениям, певец начал подготовку к этому шагу еще в 2023 году. Ранее его жена выполняла функции не только спутницы жизни, но и директора, а также PR-агента. Однако год назад Дронов решил взять дела в свои руки: он зарегистрировался как индивидуальный предприниматель, а в декабре 2023 года официально утвердил свой сценический псевдоним — SHAMAN. В то же время Елена ликвидировала свое ИП.
Теперь, после развода, управление делами Shaman перешло к его концертному директору Александру Качану. После развода пара разделила банковские счета и доходы от концертов, а с недвижимостью проблем не возникло — они снимали квартиру, что упростило дело.
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Елена Генералова