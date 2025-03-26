«Пыталась меня приворожить»: Сергей Жуков сообщил, что на него напала вооружённая фанатка

Сергей Жуков (фото: Telegram @sezhukovrv)
Сергей Жуков сообщил, что незнакомая девушка поранила ему руку. Певец отметил, что фанатка крайне странным способом пыталась его приворожить.
Группа «Руки вверх!» на протяжении многих лет собирает стадионы и остаётся одним из самых популярных музыкальных коллективов в России. За это время Сергей Жуков и его коллега Алексей Потехин сталкивались не только с безобидными поклонницами, но и с одержимыми, и даже опасными.
Однажды фанатка Жукова подбежала к нему с ножом и порезала ему руку. После выяснилось, что таким ужасным способом она пыталась заполучить любовь певца.
Исполнитель хита «18 мне уже» вспомнил, что в основном поклонницы дарят группе милые подарки – мягкие игрушки, сладости и открытки. Однако однажды на жизнь Жукова и Потехина было совершено покушение.
После одного из концертов музыкантам прислали десерты. К счастью, артисты сразу заподозрили неладное и не стали их пробовать.
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Однажды фанатка Жукова подбежала к нему с ножом и порезала ему руку. После выяснилось, что таким ужасным способом она пыталась заполучить любовь певца.
Исполнитель хита «18 мне уже» вспомнил, что в основном поклонницы дарят группе милые подарки – мягкие игрушки, сладости и открытки. Однако однажды на жизнь Жукова и Потехина было совершено покушение.
После одного из концертов музыкантам прислали десерты. К счастью, артисты сразу заподозрили неладное и не стали их пробовать.
«Как-то раз прислали нам десерты, в них был яд, мы вовремя сообразили, иначе меня бы сейчас не было», – отметил Жуков в беседе с Общественной Службой Новостей.Читайте также:
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Анастасия Чинкова