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«Пыталась меня приворожить»: Сергей Жуков сообщил, что на него напала вооружённая фанатка

Вооружённая фанатка напала на Сергея Жукова и поранила ему руку
Сергей Жуков (фото: Telegram @sezhukovrv)

Сергей Жуков (фото: Telegram @sezhukovrv)

Сергей Жуков сообщил, что незнакомая девушка поранила ему руку. Певец отметил, что фанатка крайне странным способом пыталась его приворожить.
Группа «Руки вверх!» на протяжении многих лет собирает стадионы и остаётся одним из самых популярных музыкальных коллективов в России. За это время Сергей Жуков и его коллега Алексей Потехин сталкивались не только с безобидными поклонницами, но и с одержимыми, и даже опасными.

Однажды фанатка Жукова подбежала к нему с ножом и порезала ему руку. После выяснилось, что таким ужасным способом она пыталась заполучить любовь певца.

Исполнитель хита «18 мне уже» вспомнил, что в основном поклонницы дарят группе милые подарки – мягкие игрушки, сладости и открытки. Однако однажды на жизнь Жукова и Потехина было совершено покушение.

После одного из концертов музыкантам прислали десерты. К счастью, артисты сразу заподозрили неладное и не стали их пробовать.

«Как-то раз прислали нам десерты, в них был яд, мы вовремя сообразили, иначе меня бы сейчас не было», – отметил Жуков в беседе с Общественной Службой Новостей.
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Молодой бойфренд Перминовой показал совместные пикантные фото из Парижа и Милана
Молодой бойфренд Перминовой показал кадры совместного отдыха из Парижа и Милана
26 марта 2025, 18:39

Елена Перминова (Фото: Телеграм @lenaperminova_official)

Новый молодой возлюбленный модели, благотворительницы и бывшей супруги миллиардера Елены Перминовой манекенщик Тарас Романов демонстрирует, насколько безоблачно складываются их отношения. В подтверждение этого он опубликовал серию романтичных фотографий с их совместного отдыха.
После недолгого пребывания на альпийском курорте, пара направилась в Париж, а затем в Милан, сообщает телеграм-канал Super.ru. Нахождение в одном из этих центров мировой моды проиллюстрировано снимком из номера отеля, где главное место в композиции занимают два огромных букета алых роз.

Елена также регулярно публикует снимки с Тарасом, демонстрируя подписчикам, как здорово проводит с ним время. Язвительные пользователи Сети предположили, что сейчас Перминовой приходится «ужиматься» в расходах после 19 лет супружеской жизни с олигархом Александром Лебедевым, от которого у неё, кстати, четверо детей.

Корреспонденты издания также рассказали о бывшей девушке Романова Диане, которой он совсем недавно клялся в вечной любви. По её словам, Тарас сейчас «с этой калошей» (Перминовой - ред.) только потому, что у неё много денег.

А пара продолжает разъезжать по курортам, посещать модные показы, публично демонстрировать чувства и радовать поклонников красивыми фотографиями.






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#пользователи
#фотография
#цветы
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«Компенсация бедности»: Психолог прокомментировала болезнь Меньшикова, которую он публично раскрыл
Психолог Лосева: шопоголизм Олега Меньшикова — поведенческая проблема
26 марта 2025, 17:24

Олег Меньшиков (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Актёр Олег Меньшиков публично опроверг слухи о том, что он неизлечимо болен. Но признался, что у него действительно есть болезнь — шопоголизм.
Практикующий психолог, кандидат культурологии Елена Лосева в беседе с «Радио 1» заявила, что в международном классификаторе болезней шопоголизма нет, однако проблема реальна, раз она существует.

«У нас есть обессивно-компульсивное расстройство. Шопоголизм можно натянуто туда отнести. Когда ты не контролируешь расходование средств, долги и так далее. Это похоже на зависимость от видеоигр, потому что тоже формируется без присутствия химического вещества. Это поведенческое именно», — объяснила эксперт.

По ее словам, процесс покупок, как и игр в компьютере, затягивает, и, чтобы затормозить, нужно проявить усилие.

«Шопоголизмом, как правило, страдают те, у кого денег не слишком много. Их может быть много и больше, чем у среднестатистического человека, но не значит, что безмерно. Здесь нет компенсации бедности. Человек — сложное биосоциальное существо, где должен сложиться пазл из внешних и внутренних факторов», — сказала Лосева.

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#артист
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«Зачем там такая шваль?»: Вика Цыганова выступила против отправки Ефремова с концертами в зону СВО
Певица Вика Цыганова не одобрила идею отправки Ефремова с концертами в зону СВО
26 марта 2025, 17:24

Михаил Ефремов (Фото: ВКонтакте: @mihailefremov)

Певица и общественный деятель Вика Цыганова подвергла резкой критике идею отправки Михаила Ефремова с концертами в зону спецоперации в качестве искупления вины. По её мнению, освобождающемуся по УДО в апреле актёру нечего делать на СВО.
В разговоре с изданием aif.ru артистка высказалась вполне определённо: бойцам на передовой такие выступления не нужны, как и подобные «покаяния», в которые она лично нисколько не верит.

«Зачем на СВО посылать таких людей? Там сражаются настоящие герои, а они не нуждаются в таких поздравлениях, таких песнях и таких сомнительных людях», — заявила Цыганова.

Она напомнила, что каждый поступок должен идти «от души и от сердца», а не быть навязанным. Она считает, что, если Ефремов действительно хочет искупить вину, то ему следует сделать это в тюрьме, а не на спецоперации.

«Я общаюсь с ребятами с передовой, они говорят: зачем нам на СВО какая-то шваль? Там люди бьются за жизнь, за правду. А так он будет искупать вину? Пусть сидит в тюрьме и там искупает», — пояснила певица.

Тем не менее, она отметила, что Михаил Ефремов уже достаточно наказал себя тем, что совершил, потому что жить с таким грузом тяжело и страшно. Вика Цыганова вспомнила и великого отца Михаила, знаменитого актёра и режиссёра Олега Ефремова. По её мнению, тому было бы стыдно смотреть в глаза людям после таких поступков сына.

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Ксения Раппопорт показала трогательный снимок с дочерьми Аглаей Тарасовой и Софией Колокольниковой
Аглая Тарасова поздравила маму Ксению Раппопорт с днём рождения
26 марта 2025, 17:14

Аглая Тарасова, Ксения Раппопорт и София Колокольникова (фото: Instagram* @aglayatarasova)

Актриса Аглая Тарасова опубликовала в личном блоге трогательную фотографию с мамой Ксенией Раппопорт и младшей сестрой Софией Колокольниковой.
«День рождения у самой любимой женщины на планете», – подписала снимок звезда фильма «Холоп-2», поздравив тем самым маму с днём рождения.
Аглая Тарасова, Ксения Раппопорт и София Колокольникова (фото: Instagram* @aglayatarasova)

Кадр репостнула в свой личный блог и Ксения Раппопорт, которая 25 марта отметила день рождения. Народной артистке России исполнился 51 год.

Напомним, что 30-летняя Аглая родилась в паре актрисы Ксении Раппопорт и бизнесмена Виктора Тарасова. Несмотря на рождение дочери, молодые люди так и не оформили отношения. После расставания отец продолжил участвовать в жизни и воспитании дочери.

А отцом 14-летней Софии Колокольниковой является известный российский актёр Юрий Колокольников, с которым Раппопорт также официально не заключала брак. В 2014 году, спустя пять лет отношений, артисты разошлись.

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Юрий Колокольников снялся в третьем сезоне американского сериала «Белый лотос»

*запрещён в РФ
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«Сердце на разрыв»: молодая жена Петросяна возмущена бестактностью зрителей Большого театра
Зрители Большого театра возмутили Татьяну Брухунову своим поведением
26 марта 2025, 16:50

Татьяна Брухунова (фото: Telegram @mamashaVagashi)

Молодая супруга Евгения Петросяна поделилась впечатлениями от очередного посещения театра. Татьяна Брухунова пожаловалась на зрителей Большого театра.
Женщина является большой поклонницей театра. Татьяна регулярно посещает постановки и старается не пропускать премьеры. На этот раз Брухунова пришла на балет «Анюта» по рассказу Антона Чехова «Анна на шее», который состоялся в Большом театре.

Избранница 79-летнего юмориста осталась в восторге от постановки, указав на лёгкий, трепетный и чуткий характер постановки. Однако было в этот вечер то, что вывело Брухунову из себя.

36-летняя театралка осталась огорчена поведением зрителей, которые начали вставать со своих мест, не дождавшись выхода артистов на поклон. Брухунова назвала такое поведение проявлением неуважения и бестактности.

«Заметила, что, чем больше я хожу в театр, тем больше я дивлюсь бескультурью, к сожалению. Очень грустно, что люди, отдавая большие деньги за билеты, тратя на это время, одеваясь красиво, не могут дождаться финала и уходят, как только закрывается занавес. Артисты ещё обязательно выдут на поклон. То, ради чего актер выходит на сцену – благодарность зрителя. Эти странные люди, неблагодарные зрители, обкрадывают его. Мне безумно жаль. Сердце на разрыв от того, как это возможно? Неужели нет ни капли внутренней культуры и желания сказать "спасибо" за проделанную титаническую работу? Я очень грущу по этому поводу», – высказалась женщина в опубликованном в личном блоге видео.
Накануне Татьяна пожаловались на хейтеров, которые атаковали её блог. Жене Петросяна даже пришлось обратиться за помощью к поклонникам для борьбы с «редисками».

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