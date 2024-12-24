Предполагаемый любовник: как на самом деле в сеть утекли интимные фото Анны Asti. Шантаж или измена?

Обсуждения вокруг обнаженных фотографий певицы Анны Асти не утихают до сих пор. Имя артистки активно мелькает в заголовках, и все задаются вопросом, как же ее откровенные снимки оказались в открытом доступе. Кого обвиняет звезда в этом инциденте? Действительно ли она полгода подвергалась шантажу со стороны неизвестных? И кто этот мужчина, запечатленный на интимных кадрах рядом с Анной? Подробности читайте в материале «Радио 1».