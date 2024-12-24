Предполагаемый любовник: как на самом деле в сеть утекли интимные фото Анны Asti. Шантаж или измена?

Анна Asti (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)
Обсуждения вокруг обнаженных фотографий певицы Анны Асти не утихают до сих пор. Имя артистки активно мелькает в заголовках, и все задаются вопросом, как же ее откровенные снимки оказались в открытом доступе. Кого обвиняет звезда в этом инциденте? Действительно ли она полгода подвергалась шантажу со стороны неизвестных? И кто этот мужчина, запечатленный на интимных кадрах рядом с Анной? Подробности читайте в материале «Радио 1».
В сети появились голые фото Анны Asti
После слива в сеть интимных фото и видео певица Анна Асти поспешила оправдаться перед публикой, утверждая, что стала жертвой преступников, которые взломали ее телефон.
«В результате этого были опубликованы мои личные фотографии, а также добавлено видео, которое мне не принадлежит. Это серьезное нарушение моей частной жизни и попытка подорвать мою репутацию», — заявила она.
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Однако возникает вопрос: кто мог решиться на подобное и с какой целью? Анна считает, что это те же люди, которые шантажировали ее на протяжении последних шести месяцев, требуя крупные суммы денег. Но остается неясным, почему за все это время она не обратилась в полицию. Некоторые даже начали подозревать, что сама звезда могла слить откровенные материалы для привлечения внимания.
«Есть фотографии, где она в трусиках, но с голым верхом. Есть фотографии, где она полностью голая сама себя фотографировала в зеркале. И также есть в лежачем положении, тоже она себя фотографировала голую. Видео есть сексуального формата и характера. На этом видео голая девушка и голый мужчина занимаются любовью», — рассказала журналист Даяна Брют в беседе со «Светской хроникой».Однако, по ее мнению, пойти на такой рисковый шаг ради пиара певица не могла.
Голые фото Asti «сыграют» ей на руку
Анна Asti с супругом Станиславом Юркиным (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Музыкальный критик Павел Рудченко заявил тзданию The Voice, что инцидент с утечкой «голых» фотографий может увеличить интерес к певице. Скандал способен привлечь внимание мужской аудитории, которая, заинтересовавшись визуально, захочет ближе познакомиться с ее музыкой.
«Вся история может разжечь интерес к ней. У людей, которых она не цепляла творчеством, в основном, людей мужского пола, возникнет к ней интерес, потому что им может понравиться ее фигура, ее определенные черты, отточенность. Она может заинтересовать визуально. Думаю, от этого у нее появится больше слушателей», — заверил медиаменеджер.
Версия об измене
Впрочем, вскоре в сети появилась еще более шокирующая версия. Возможно, автором пикантного видео является предполагаемый любовник Анны Асти. И налицо не пиар, а измена? Ведь у супруга знаменитости, ресторатора Станислава Юркина, есть на руке татуировка, а у героя скандального ролика, попавшего в сеть, она отсутствует.
«Там видно спину, попу и мужскую руку с браслетами. Как многие уже говорили и рассуждают на эту тему, что они по родинкам смогли определить, что это спина Асти. Потому что у нее есть много родинок на спине, и они там совпадают четко», — рассказала Даяна Брют.
Но сама Анна Асти уверяет, что не имеет к видео никакого отношения и счастлива с мужем.
«Все фотоматериалы предназначались исключительно для моего супруга. И да, у нас есть личная интимная жизнь. У нас все в порядке. Мы рядом, любим друг друга и вместе преодолеваем это испытание», — подчеркнула звезда.
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Айза прокомментировала слив фото Асти
Первая жена рэпера Гуфа, телеведущая Айза-Лилуна Ай, чьи откровенные фото также становились достоянием общественности, тоже поддержала Анну. Она отметила потрясающее тело и бурную сексуальную жизнь певицы.
«Я такое люблю, ценю и уважаю. Но сама больше не практикую, жизнь показала мне, что может выйти боком. Плюс эти долбанные технологии... Шлю лучи поддержки Ане! Тело – огонь!» – написала Айза.
Однако позднее телеведущая почему-то удалила свой пост.
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