Анастасия Волочкова в бикини экстремально раздвинула ноги на плече мужчины
Анастасия Волочкова исполнила пляжный дуэт с партнёром по шоу на Мальдивах
Балерина Анастасия Волочкова показала в личном блоге, как отдыхает на Мальдивах. Вместе с танцором Марчелом Абаби она исполнила несколько танцевальных номеров.
Марчел Абаби — партнёр Анастасии по шоу «Одержимость». Ранее пара уже представляла совместные номера. В этот раз танцоры провели выступление на пляже. Под ритмичную музыку они станцевали «Дуэт на балу».
Волочкова выбрала для номера длинное чёрное платье, а Марчел Абаби — концертный костюм. После дуэта балерина опубликовала весьма «горячую» фотографию. На снимке она позирует в красном купальнике на плече у партнёра.
«Выход из океана по-волочковски», — подписала она кадр.Ранее стали известны гонорары Анастасии Волочковой за возвращение в шоу «Звёзды под капельницей».