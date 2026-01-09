Анастасия Волочкова в бикини экстремально раздвинула ноги на плече мужчины

09 января 2026, 18:17

Анастасия Волочкова исполнила пляжный дуэт с партнёром по шоу на Мальдивах

Анастасия Волочкова (Фото: Instagram* @volochkova_art)

Балерина Анастасия Волочкова показала в личном блоге, как отдыхает на Мальдивах. Вместе с танцором Марчелом Абаби она исполнила несколько танцевальных номеров.





Марчел Абаби — партнёр Анастасии по шоу «Одержимость». Ранее пара уже представляла совместные номера. В этот раз танцоры провели выступление на пляже. Под ритмичную музыку они станцевали «Дуэт на балу».



Волочкова выбрала для номера длинное чёрное платье, а Марчел Абаби — концертный костюм. После дуэта балерина опубликовала весьма «горячую» фотографию. На снимке она позирует в красном купальнике на плече у партнёра.

«Выход из океана по-волочковски», — подписала она кадр.