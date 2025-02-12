Соколовский высказался о кризисе в отношениях с Сурковой

Влад Соколовский и Ангелина Суркова (Фото: Instagram*/vs20)
Кризисы в отношениях способствуют их укреплению, считает певец Влад Соколовский в беседе с изданием Voice. Мужчина женат на модели Ангелине Сурковой, пара воспитывает сына Дэвида, который родился весной 2022 года. Соколовский признался, что у них с супругой бывает не все гладко.
«По моему мнению, сегодня мы проживаем самую глубокую стадию наших чувств и отношений, не так давно мы прошли очередной кризис, и это вывело нас на еще более чувственный этап», — сказал Соколовский.У Ангелины и Влада в отношениях было несколько расставаний, а в прошлом году молодые люди поженились.
Ранее стало известно, в чем у актрисы Анны Невской разногласия с мужем Дмитрием Клепацким.
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Никита Кротов