«Почему не я?»: Бузова пожаловалась на второстепенную роль в фильме про Шурика

28 декабря 2025, 10:14

Ольга Бузова поделилась деталями съёмок в картине «Новые приключения Шурика»

Ольга Бузова (Фото: Telegram @byzovahouse)

Осенью этого года Ольга Бузова сыграла медсестру в фильме «Новые приключения Шурика». В эфире шоу «Кстати» певица высказала негодование по поводу того, что ей не предложили главную роль.





Бузова заявила, что ей понравился почти весь актёрский состав. Ведущие сразу спросили, кто стал исключением, и как Ольга относится к исполнительнице главной роли Марине Кравец.

«Норм. Я хочу посмотреть фильм, потому что она сыграла там главную роль. Я не понимаю, почему я не играла. Я никого по сути не сыграла. Мы взяли кадр из «Форреста Гампа». Я медсестра, сижу на лавочке и задаю вопрос Шурику: «Так, расскажи же мне, что произошло?» И Тимур Батрудинов, который играет Шурика, оказывается, влюблён не в меня, а в Марину Кравец», — сказала артистка.