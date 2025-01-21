Любовь к деньгам бывшего мужа и тайный возлюбленный: как проходит развод Алсу и Яна Абрамова, новые иски и раздел миллионов

Алсу (Фото: alsou.ru)
Певица Алсу подала иск на развод после 18 лет брака еще в конце мая прошлого года. Одной из главных причин решения о расторжении брака артистка назвала многочисленные измены миллиардера, о которых было известно всей стране.
Вслед за заявлением о разводе от певицы в адрес бывшего мужа был подан иск по разделу имущества. О предмете спора некогда счастливых супругов читайте в материале «Радио 1».
Алсу и Ян Абрамов (Фото: соцсети)
После заявления о разводе Ян Абрамов предложил переписать на Алсу и их троих детей активы на общую сумму в 2,5 млрд рублей. В перечень активов, которые он был готов передать входили: особняк на Кипре, оценённый в 450 миллионов рублей, квартира-пентхаус в центре города, стоимость которой составляет 771 миллион рублей, коллекция ювелирных украшений, принадлежащая семье, на сумму более 500 миллионов рублей. Кроме того, бизнесмен предлагал передать 250 млн рублей отдельными выплатами по графику. Но обиженную жену это не устроило.
Алсу подала иск в суд о разделе всего имущества стоимость которого оценивается приблизительно в сумму более 10 млрд рублей. Telegram-канале Mash писал, что в дополнение к предложенному до иска Абрамовым имуществу делиться будут еще и апартаменты на 57-м этаже элитного жилого комплекса на Ленинградском шоссе в Москве, четырёхэтажный особняк на Рублёвке площадью 3000 квадратных метров, коттедж в Крыму с личным пляжем, причалом, конюшней, теннисным кортом, вертолётной площадкой и собственной мечетью, квартира в Лондоне, расположенная рядом со стадионом Lord’s Cricket Ground на улице Сент-Джон-Вуд. И само собой все денежные активы.
Алсу (Фото: alsou.ru)
В своём Telegram-канале адвокат Александр Добровинский сообщил, что Алсу подала новый иск против своего бывшего супруга, предпринимателя Яна Абрамова.
Алсу (Фото: alsou.ru)
В декабре прошлого года на YouTube-канале появилось интервью юриста в программе «Завтрак со звездой». По словам Добровинского, он регулярно получает информацию о новом романе Алсу, но его это мало интересует. Однако имя предполагаемого возлюбленного артистки юрист назвал. Этот момент «запикали». В своём личном блоге Алсу позже обратилась к разработчикам программы с просьбой предоставить версию без цензуры.
Кроме этого выпада в сторону певицы, Добровинский высказывался также по поводу предстоящих судебных заседаний.
Знаменитость не даёт комментариев по поводу высказываний Александра Добровинского в свой адрес. Недавно она публично обратилась к бывшему супругу с просьбой оставить её в покое.
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Есть что делить
Алсу и Ян Абрамов (Фото: соцсети)
После заявления о разводе Ян Абрамов предложил переписать на Алсу и их троих детей активы на общую сумму в 2,5 млрд рублей. В перечень активов, которые он был готов передать входили: особняк на Кипре, оценённый в 450 миллионов рублей, квартира-пентхаус в центре города, стоимость которой составляет 771 миллион рублей, коллекция ювелирных украшений, принадлежащая семье, на сумму более 500 миллионов рублей. Кроме того, бизнесмен предлагал передать 250 млн рублей отдельными выплатами по графику. Но обиженную жену это не устроило.
Алсу подала иск в суд о разделе всего имущества стоимость которого оценивается приблизительно в сумму более 10 млрд рублей. Telegram-канале Mash писал, что в дополнение к предложенному до иска Абрамовым имуществу делиться будут еще и апартаменты на 57-м этаже элитного жилого комплекса на Ленинградском шоссе в Москве, четырёхэтажный особняк на Рублёвке площадью 3000 квадратных метров, коттедж в Крыму с личным пляжем, причалом, конюшней, теннисным кортом, вертолётной площадкой и собственной мечетью, квартира в Лондоне, расположенная рядом со стадионом Lord’s Cricket Ground на улице Сент-Джон-Вуд. И само собой все денежные активы.
Новый иск
Алсу (Фото: alsou.ru)
В своём Telegram-канале адвокат Александр Добровинский сообщил, что Алсу подала новый иск против своего бывшего супруга, предпринимателя Яна Абрамова.
«В кулуарах мне рассказали, что Алсу приготовила еще один иск к моему доверителю Яну Абрамову. Что в нем, пока сказать не могу, но очевидно, что он касается любви... любви одной женщины к деньгам бывшего мужа», — поделился адвокат.20 января состоялось очередное заседание суда на котором речь шла не только о разделе имущества, но и о других спорных вопросах. После заседания адвокат Яна Абрамова пообщался с журналистами.
«У нас тут битвы. Поэтому мы пока еще ни о чем не договаривались. Я сегодня узнал, что у нас, оказывается, есть еще один суд — это мне сказали в кулуарах. Следующее заседание 24 февраля. Пока никаких решений нет. Мы еще даже ни к чему не приступили. У нас закрытый процесс», — поделился Александр Добровинский.По мнению адвоката Добровинского, процесс раздела имущества может занять несколько лет.
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Взаимная нелюбовь Алсу и Добровинского
Алсу (Фото: alsou.ru)
В декабре прошлого года на YouTube-канале появилось интервью юриста в программе «Завтрак со звездой». По словам Добровинского, он регулярно получает информацию о новом романе Алсу, но его это мало интересует. Однако имя предполагаемого возлюбленного артистки юрист назвал. Этот момент «запикали». В своём личном блоге Алсу позже обратилась к разработчикам программы с просьбой предоставить версию без цензуры.
Кроме этого выпада в сторону певицы, Добровинский высказывался также по поводу предстоящих судебных заседаний.
«Когда начался процесс, наше общение с Алсу не происходит. Мы видимся на вечеринках, и она быстренько убегает, увидев меня. Наверное, меня боится. Я готовлю целый концерт в ее честь. Все будет хорошо! Чует Алсу, что процесс на носу, вот и не спит Алсу», — рассказал адвокат.
Знаменитость не даёт комментариев по поводу высказываний Александра Добровинского в свой адрес. Недавно она публично обратилась к бывшему супругу с просьбой оставить её в покое.
«Мне кажется, доверитель не понимает, что адвокат оказывает ему медвежью услугу. Он постоянно врет и выставляет себя и его на посмешище. Зачем это надо взрослым мужчинам? Для кого этот цирк? Мой совет одному — начать новый год с того, что перестать обижать женщин. Второму — все-таки подумать об уходе на пенсию», — написала певица в своем блоге.
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Елена Генералова