«Пой, тебе это дал Бог»: Максим Фадеев рассказал о просьбе отца перед смертью

Максим Фадеев (Фото: Инстаграм* fadeevmaxim)
Продюсер Максим Фадеев рассказал о наставлении отца, которое тот дал ему перед уходом из жизни. Родственник просил его петь или у музыканта начались бы сложности со здоровьем. Потом из-за болезни Фадеев выполнил наставление отца.
«Он когда уже умирал, сказал мне: «Пожалуйста, пой, тебе это дал Бог, если ты не будешь петь — будешь болеть». Вокруг меня все ходили переживали, я не могу встать, у меня нет сил. И я подумал, что пришло время пообщаться с Создателем», — поделился продюсер в беседе с Оксаной Марченко.
Фадеев осознавал, что ним происходит что-то недоброе. В то время 50-летний продюсер решил покреститься.
Продюсер рассказал, что однажды работал над «Отче наш» и услышал удар по клавиатуре. Он испугался, но не прекратил творить.
Ранее продюсер Максим Фадеев отметил, что худший состав его проекта SEREBRO состоял из участниц Ирины Титовой, Елизаветы Корниловой и Марианны Кочуровой.
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