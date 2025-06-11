Покинувший страну режиссер «ДМБ» Роман Качанов* должен в России почти 2 млн руб

11 июня 2025, 11:34

Роман Качанов* (Фото: РИА Новости/Алексей Куденко)

Сбежавший из страны режиссер «ДМБ» Роман Качанов* должен в России почти два миллиона рублей. Счета иноагента до сих пор не заблокированы, пишет «Постньюз».