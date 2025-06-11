Покинувший страну режиссер «ДМБ» Роман Качанов* должен в России почти 2 млн руб
Сбежавший из страны режиссер «ДМБ» Роман Качанов* должен в России почти два миллиона рублей. Счета иноагента до сих пор не заблокированы, пишет «Постньюз».
Обозреватели уточняют, что на мужчине 15 исполнительных производств. Большая часть суммы связана с коммунальными платежами. Кроме того, деятель должен по кредитам 431 тысячу рублей. Журналисты отмечают, что часть долга приставы пытаются взыскать уже более десяти лет.
Роман Качанов* уехал из России в Латвию в 2022 году, сделав несколько антироссийских заявлений. Практически год иноагент был в Латвии, затем уехал в Израиль на основании гражданства.
Качанова* внесли в реестр иноагентов 21 июня 2024 года. Основанием стал ФЗ «о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».
*Признан иноагентом в РФ
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