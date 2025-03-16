Полигамный брак с режиссером, ухаживания Абдулова и гостевой брак с Лимоновым: бурная жизнь 51-летней Екатерины Волковой

Екатерина Волкова (Фото: Instagram*@volkovawolka)
Российская актриса театра и кино Екатерина Волкова сегодня, 16 марта, отмечает свой 51 день рождения. Актриса известна широкой публике по сериалам «Скорая помощь», «КГБ в смокинге» и «Next 2». О творческой и личной жизни артистки читайте в материале «Радио 1».
Актриса с музыкальным образованием
Екатерина Волкова (Фото: Instagram*@volkovawolka)
Екатерина Волкова появилась на свет в Томске 16 марта 1974 года. Её родители были представителями совсем не творческих профессий: отец работал инженером, а мать — заведующей лабораторией экстренной помощи. Старший брат актрисы пошел по маминым стопам и стал врачом-гинекологом, и сама Екатерина в детстве тоже собиралась поступать в медицинский вуз, но с возрастом талант актрисы взял верх.
Маленькую Катю увлекало пение, и девочку отдали заниматься в хоровую студию «Калинка», а затем учиться музыке по классу фортепиано в школе искусств. Волкова обладала яркими вокальными способностями, и педагоги в музыкальной школе рекомендовали ей продолжить обучение в музыкальном училище. Так будущая актриса поступила в училище на дирижера, вокального отделения в заведении просто не было.
Увлечение пением принесло Екатерине первые заработки и локальную популярность. Тогда же Волкова задумалась над актерской работой. В 1994 году она стала студенткой театральной студии при театре «Колесо» в Тольятти. В течение года актриса выступала на сцене как любитель. В театре её наставником был выдающийся актёр и режиссёр, народный артист России Глеб Дроздов.
Через год Волкова поступила в Ярославский театральный институт на курс профессора Вячеслава Шалимова и на третьем курсе перевелась в ГИТИС. В 1999 году Екатерина успешно завершила обучение в высшем учебном заведении и сразу после выпуска из университета она начала работать в Российском академическом молодёжном театре.
Работа в кино
Екатерина Волкова (Фото: Instagram*@volkovawolka)
В 2001 году состоялся дебют актрисы в кино. Она получила роль Маши в фильме «Коллекционер» режиссёра Юрия Грымова, в следующем году она появилась в сериале «Next» и боевике «Инструктор».
Уже в 2004 году сам Александр Абдулов предложил молодой актрисе роль Нюты в мелодраме «О любви». Работа над фильмом стала для неё ценным опытом и открыла путь к успеху. Картина получила признание на фестивалях «Кино без барьеров» и «Кинотавр» в Сочи.
Буквально через год на экраны вышел сериал «КГБ в смокинге» с участием Волковой, и она стала по-настоящему узнаваемой. Успех актриса закрепила в ленте «Вдох-выдох» в 2006 году. После этого режиссёры начали активно приглашать актрису в свои проекты.
Сейчас в фильмографии актрисы насчитывается более 100 ролей, среди которых ленты «Весьма непрост», «Инсомния», «Искупление», «Чужие и близкие», «Каменное сердце» и многие другие.
Личная жизнь
В первый раз актриса вышла замуж в 18 лет и в том же возрасте родила дочку Валерию. Первым мужем Екатерины стал механик из Тольятти Алексей.
Однако отношения Екатерины и Алексея не сложились. Супруг был легкомысленным человеком из криминального мира. Когда муж позволил себе поднять руку на актрису, она сразу же подала на развод.
Эдуард Бояков (Фото: Instagram*@eduardboyakov)
Вторым избранником актрисы стал театральный деятель Эдуард Бояков. Их отношения не были официально зарегистрированы, потому как Эдуард был женат. Жена знала о существовании Екатерины, при этом закрывала на все глаза. Дело в том, что Бояков и его супруга являлись ярыми сторонниками индийской философии, которая допускает в отношениях полигамию. Актриса довольно долго была второй женой Боякова. Затем режиссёр закрутил новый роман с актрисой Ксенией Раппопорт, а Волкова из этих нездоровых отношений решила уйти.
Екатерина Волкова рассказала журналистам о попытках Александра Абдулова привлечь её внимание. Они познакомились на съёмках фильма Сергея Соловьёва «О любви», и Абдулов начал проявлять интерес к актрисе, но она воспринимала их отношения как дружеские. Екатерина предпочла не замечать ухаживания Александра, зная о его отношениях с другой женщиной. Ей хватило сложных отношений с Бояковым.
Еще одной любовью Екатерины стал Сергей Члиянц, работавший продюсером фильма «Бумер». Брак был счастливым до того момента, пока Екатерина не забеременела. Однако выносить ребёнка из-за разности резус-фактора актриса не смогла. Это и положило конец их отношениям.
Эдуард Лимонов (Фото: Instagram*@volkovawolka)
Вторым официальным мужем Волковой стал писатель Эдуард Лимонов. В этом союзе родились двое детей — сын Богдан и дочь Александра. Однако брак продлился всего три года и был скорее формальным. Супруги жили в разных квартирах, и, как признавалась Екатерина, Эдуард не был готов к отцовству.
Екатерина долгое время была одна, но затем начала отношения с предпринимателем Василием Дюжевым. Она даже задумывалась о четвертом ребенке, но эти планы не осуществились.
В настоящее время Екатерина Волкова предпочитает не делиться подробностями своей личной жизни. Она посвящает себя воспитанию детей и помогает заботиться о внучке, которая родилась у ее старшей дочери.
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