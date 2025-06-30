Полина Гагарина призналась, почему не любит вспоминать о «Фабрике звёзд»
Полина Гагарина рассказала, что участие в «Фабрике звёзд» ей далось тяжело
«Фабрика звёзд» для певицы Полины Гагариной стала хорошим трамплином в её карьере, но вместе с тем артистка не любит вспоминать о проекте из-за пережитого стресса.
Как Гагарина рассказала в шоу «По-каверочку», она мечтала поскорее вылететь из «Фабрики звёзд», где ей приходилось жить со странными людьми под камерами.
«И самое главное — находиться под обстрелом камер ежесекундно — это был для меня просто катастрофический стресс», — вспоминала певица.По её словам, ей было тяжело без мамы. Согласно правилам проекта, 16-летняя Полина не могла часто видеться с родными.
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