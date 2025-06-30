Полина Гагарина призналась, почему не любит вспоминать о «Фабрике звёзд»

30 июня 2025, 09:27

Полина Гагарина рассказала, что участие в «Фабрике звёзд» ей далось тяжело

Полина Гагарина (Фото: Telegram, @gagara1987official)

«Фабрика звёзд» для певицы Полины Гагариной стала хорошим трамплином в её карьере, но вместе с тем артистка не любит вспоминать о проекте из-за пережитого стресса.





Как Гагарина рассказала в шоу «По-каверочку», она мечтала поскорее вылететь из «Фабрики звёзд», где ей приходилось жить со странными людьми под камерами.

«И самое главное — находиться под обстрелом камер ежесекундно — это был для меня просто катастрофический стресс», — вспоминала певица.