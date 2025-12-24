Назван музыкант, чей альбом стал самым интересным релизом 2025 года

24 декабря 2025, 10:13

Критик Бабичев: альбом «Vector V» — главный релиз года и ностальгия по нулевым

Дима Билан (Фото: Telegram @bilanofficial)

Музыкальный критик Евгений Бабичев назвал альбом Димы Билана «Vector V» самым интересным релизом 2025 года. Он отметил, что новая работа Билана отсылает к пику популярности певца в 2000-х годах.





В беседе с «NEWS.ru» Бабичев подчеркнул, что у заслуженного артиста России вышло много альбомов, но именно «Vector V» выделяется среди них.



Эксперт напомнил, что многие поклонники особенно ценят хиты Билана из нулевых, например, альбом «Время-река». В тот же период, в 2006 году, музыкант впервые триумфально выступил на «Евровидении», заняв второе место с композицией Never Let You Go.

«Vector V» записан в качестве «привета» тому периоду творчества музыканта. С одной стороны, Билану ещё рано подводить итоги, а с другой — он именно в том возрасте, когда можно поностальгировать, вспомнить себя формата 20-летней давности», — пояснил Бабичев.