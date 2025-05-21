Собчак подогрела слухи о гареме Богомолова: «Брак, начавшийся в катафалке, скорее мёртв, чем жив»

Ксения Собчак и Константин Богомолов (фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)
Ксения Собчак впервые за долгое время появилась на светском мероприятии в компании мужа Константина Богомолова. Супруги посетили премьеру второго сезона сериала «Фишер. Затмение», где активно давали интервью и позировали перед камерами, чего обычно избегают.
Такое поведение журналистки привлекло внимание общественности и журналистов и вновь спровоцировало слухи о проблемах в браке пары.
В Сети давно ходят слухи о том, что режиссёр изменяет телезвезде с актрисами. Какое-то время ему приписывали связь с Софьей Синицыной, которую также обвиняли в развале брака Фёдора Бондарчука и Паулины Андреевой. Однако она не единственная, с кем мог крутить романы Богомолов.
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В Сети давно ходят слухи о том, что режиссёр изменяет телезвезде с актрисами. Какое-то время ему приписывали связь с Софьей Синицыной, которую также обвиняли в развале брака Фёдора Бондарчука и Паулины Андреевой. Однако она не единственная, с кем мог крутить романы Богомолов.
«Похоже, Собчак наконец прислушалась к разговорам о театральном гареме Богомолова. Слухи о его изменах в последнее время перетирают даже городские сумасшедшие... Говорят, брак, начавшийся с катафалка, скорее мертв, чем жив», – пишет Telegram-канал «Светский сплетник».Ранее, к слову, Собчак прокомментировала обвинения в адрес супруга. Она заявила, что доверяет Константину и не реагирует на слухи о его похождениях на сторону.
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Анастасия Чинкова