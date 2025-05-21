Собчак подогрела слухи о гареме Богомолова: «Брак, начавшийся в катафалке, скорее мёртв, чем жив»

Сегодня, 21 мая, внуку Аллы Пугачевой Никите Преснякову исполнилось 34 года. В его возрасте знаменитая бабушка уже имела признание как в Советском Союзе, так и за рубежом, и путь на вершину славы прокладывала самостоятельно. Звездный же потомок всё еще ищет себя, теперь уже по второсортным американским барам. Подробности читайте в материале «Радио 1».