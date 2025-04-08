«Помрете в забвении»: Цыганова назвала Быкова* и Лазареву** «тараканом и алкоголичкой»

Вика Цыганова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Певица Вика Цыганова назвала иноагентов Дмитрия Быкова* и Татьяну Лазареву** «отъевшимся усатым тараканом и алкоголичкой». Свой пост исполнительница песни «Приходите в мой дом» опубликовала в личном Telegram-канале.
Таким образом звезда решила «развеять голубые мечты предателей родины». Цыганова уверена, что при возвращении в РФ такие люди понесут ответственность за свои слова и поступки.
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«Вы так и помрете на чужбине в полном забвении, потому что такова судьба предателей», — сказано в публикации.В минувшую субботу, 5 апреля, стало известно, что Цыганова раскритиковала уехавшую в Израиль певицу Аллу Пугачеву. Ее песни она назвала «антироссийской пропагандой», а саму Пугачеву — «мимикрией».
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**Признана иноагентом в РФ и внесена Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов
Никита Кротов