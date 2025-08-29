Популярного американского рэпера застали на свидании с российской блогершей
Американского рэпера Остина Ричарда Поста, наиболее известного под псевдонимом Post Malone, заметили на свидании с инфлюэнсером из России Дианой Коркуновой в Италии. Соответствующими кадрами делится PeopleTalk.
Влюбленные прогуливались по улицам Милана. Артист предстал в ковбойской шляпе и солнцезащитных очках, белой рубашке, джинсах и джинсовке, а блогерша — в нежно-голубом платье с бантом. На одном из снимков, опубликованных изданием, девушка широко улыбается и фотографирует исполнителя с поклонником.
Ранее сообщалось, что американский рэпер Lil Nas X (настоящее имя — Монтеро Ламар Хилл) подрался в нижнем белье и ковбойских сапогах с полицейскими в Лос-Анджелесе.
*Запрещен в РФ
