SHAMAN ответил обвинившим его в осквернении Байкала: «Насмотрелись неправильных видео»

01 марта 2026, 19:04

SHAMAN отреагировал на обвинение в осквернении Байкала

Ярослав Дронов (Фото: Телеграм/shaman_channel)

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный как SHAMAN, вновь высказался о скандале, связанном с его поступком на Байкале. В эфире программы «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» на платформе «Смотрим» он объяснил, зачем облизал лед, и раскритиковал обвинивших его в «осквернении» древнего озера.