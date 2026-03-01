SHAMAN ответил обвинившим его в осквернении Байкала: «Насмотрелись неправильных видео»
Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный как SHAMAN, вновь высказался о скандале, связанном с его поступком на Байкале. В эфире программы «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» на платформе «Смотрим» он объяснил, зачем облизал лед, и раскритиковал обвинивших его в «осквернении» древнего озера.
Певец признался, что был настолько поражен его красотой, что не смог сдержать эмоций. По его словам, те люди, которые увидели в этом что-то плохое, возможно, «насмотрелись каких-то других — неправильных видео».
Исполнитель подчеркнул, что не нарушал законов России, а также напомнил, что людям свойственно восхищаться природой. Свое положение он сравнил с ходьбой по святой земле в обуви: по его мнению, если следовать логике критиков, это тоже можно счесть осквернением. SHAMAN задался риторическим вопросом, есть ли тут разница.
Ранее он заявил, что облизал лед на Байкале по просьбе своей мамы.
Читайте также: