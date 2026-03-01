Достижения.рф

SHAMAN ответил обвинившим его в осквернении Байкала: «Насмотрелись неправильных видео»

SHAMAN отреагировал на обвинение в осквернении Байкала
Ярослав Дронов (Фото: Телеграм/shaman_channel)

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный как SHAMAN, вновь высказался о скандале, связанном с его поступком на Байкале. В эфире программы «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» на платформе «Смотрим» он объяснил, зачем облизал лед, и раскритиковал обвинивших его в «осквернении» древнего озера.



Певец признался, что был настолько поражен его красотой, что не смог сдержать эмоций. По его словам, те люди, которые увидели в этом что-то плохое, возможно, «насмотрелись каких-то других — неправильных видео».



Исполнитель подчеркнул, что не нарушал законов России, а также напомнил, что людям свойственно восхищаться природой. Свое положение он сравнил с ходьбой по святой земле в обуви: по его мнению, если следовать логике критиков, это тоже можно счесть осквернением. SHAMAN задался риторическим вопросом, есть ли тут разница.

Ранее он заявил, что облизал лед на Байкале ​по просьбе своей мамы.

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0