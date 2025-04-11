Порча из-за ненависти и развод: как сложилась жизнь Алексея Гомана после шоу «Народный артист»

Алексей Гоман (Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин)
Всеобщая любовь пришла к Алексею после шоу «Народный артист». Но в его жизни было не все так гладко. Какие трудности испытывал певец на пути к славе расскажет «Радио 1».
Кто такой Алексей Гоман: биография актера
Мальчик родился в семье рабочих 12 сентября 1983 года. Отец был слесарем, мама трудилась в воинской части, а старший брат тоже проявлял интерес к творчеству, связав жизнь с театром. В 2019 году он стал министром культуры Мурманска. Мама в юности окончила консерваторию и увидела у сына музыкальный талант. Учила играть сына на гитаре. Мальчик сначала выступал в школьном кружке, а после начал учиться вокалу у Геннадия Метелева. Позже, в составе музыкального трио, он занимал призовые места.
Алексей выбрал рабочую специальность и поступил в училище на специальность «слесарь-электрик по ремонту электрооборудования городского транспорта (троллейбусов)». Успел поработать в мурманском троллейбусном депо. Когда мальчику было 16 лет умер его отец. В дальнейшем каждые пять-шесть лет умирал кто-то из родственников. Молодой человек был уверен, что на семью наслали порчу из-за зависти. В 2002 году умирает мама Алексея.
Алексей Горман решает поступать в Мурманский педагогический институт на факультет социально-культурной деятельности. В то время он уже был звездой в городе и его называли «мурманским соловьем». Во время учебы в город приехала делегация из Франции. Старший брат Алексея решает поставить мюзикл «Нотр Дам де Пари». Он имел успешный дебют. Вскоре Алексей продолжил обучение в Санкт-Петербурге на заочном отделении режиссерского факультета.
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Участие в шоу «Народный артист»: начало карьеры «русского парня»
Во время отпуска в Сочи в 2003 году Алексей Гоман узнал о кастинге на телепроект «Народный артист». Вскоре ему приснился сон, в котором он просил Ларису Долину взять его в ученики. Этот сон стал для него знаком — Алексей решил испытать удачу и отправился на прослушивание. Кастинг он прошёл без особых трудностей и дошёл до финала. В напряжённой борьбе ему удалось обойти других претендентов — Алексея Панайотова и Алексея Чумакова. Среди членов жюри оказалась та самая Лариса Долина, которую он увидел во сне.
Именно на сцене «Народного артиста» Гоман первый раз исполнил песню «Русский парень», которая быстро набрала популярность. Альбом с таким же названием получил признание слушателей, а за ним последовали ещё два диска — «Май» и «Луч солнца золотого». В 2009 году Алексей начал сольную карьеру, выступая не только сольно, но и в дуэтах с известными певицами. Особенно запомнились его совместные выступления с Надеждой Кадышевой и Мариной Девятовой.
Позже Гоман решил попробовать себя в актёрском деле. Он снялся в фильмах «Любовь — не шоу-бизнес», «Джокер», «Дыхание» и «Соцсети». За вклад в культуру и искусство Алексей был награждён орденами «За заслуги перед Отечеством» I и II степени, а также удостоен наград «Служение искусству» и «Молодое дарование России – Чароитовая звезда».
Алексей Гоман (Фото: РИА Новости/Андрей Александров)
Личная жизнь Алексея Гомана
На конкурсе мужчина знакомится с Марией Зайцевой. Они начали встречаться, а после поженились, но спустя шесть лет отношений. В браке родилась дочь Александрина. В 2013 году пара рассталась. Девочка осталась с матерью, Алексей принимает в ее жизни активное участие.
«У нас не было ссор и скандалов. Я не был бабником, не бегал за каждой юбкой. Маша — прекрасная хозяйка, очень вкусно готовит и даже открыла свой ресторан. Я смотрел на нее и видел, какая она красивая. Претензий не было. Но не было химии, ощущения волшебства. Любовь ушла. Мы все проанализировали и поняли: у Маши больше нет ощущения, будто она без меня не может, а у меня нет чувства какого-то стержня в отношениях, за который стоило бы держаться. И, когда мы объяснились, обоим стало легче», — вспоминал Алексей.
«Три аккорда»–2025
Это российский музыкально-развлекательный конкурс, выходящий на Первом канале. В программе присутствует разнообразие жанров. Алексею близка стилистика шоу, ведь и в своем проекте «Маленький оркестр» исполняет музыку 50-60-х годов и создает собственные композиции.
«Этот проект получился таким душевным и добрым, что хотелось поделиться им с широкой аудиторией», — рассказал певец.Алексей не боится критики и строгих оценок. А участников не рассматривает как конкурентов. Ведь важнее достойно выступить перед зрителями и жюри.
(Фото: кадр из шоу «Три аккорда»)
Алексей Гоман сейчас
Алексей продолжает сниматься в кино, дает сольные концерты и выступает ведущим на телеэкране. Ведет свой проект «Маленький оркестр», к которому относится с теплотой. Он направлен на возрождение особой атмосферы через исполнение старых добрых мелодий. Певец продолжает писать собственные песни, по его словам, их мало кто слушает, нок он удовлетворяет свои авторские потребности.
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