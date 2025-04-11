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Порча из-за ненависти и развод: как сложилась жизнь Алексея Гомана после шоу «Народный артист»

Алексей Гоман (Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин)

Алексей Гоман (Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин)

Всеобщая любовь пришла к Алексею после шоу «Народный артист». Но в его жизни было не все так гладко. Какие трудности испытывал певец на пути к славе расскажет «Радио 1».

Кто такой Алексей Гоман: биография актера


Мальчик родился в семье рабочих 12 сентября 1983 года. Отец был слесарем, мама трудилась в воинской части, а старший брат тоже проявлял интерес к творчеству, связав жизнь с театром. В 2019 году он стал министром культуры Мурманска. Мама в юности окончила консерваторию и увидела у сына музыкальный талант. Учила играть сына на гитаре. Мальчик сначала выступал в школьном кружке, а после начал учиться вокалу у Геннадия Метелева. Позже, в составе музыкального трио, он занимал призовые места.

Алексей выбрал рабочую специальность и поступил в училище на специальность «слесарь-электрик по ремонту электрооборудования городского транспорта (троллейбусов)». Успел поработать в мурманском троллейбусном депо. Когда мальчику было 16 лет умер его отец. В дальнейшем каждые пять-шесть лет умирал кто-то из родственников. Молодой человек был уверен, что на семью наслали порчу из-за зависти. В 2002 году умирает мама Алексея.

Алексей Горман решает поступать в Мурманский педагогический институт на факультет социально-культурной деятельности. В то время он уже был звездой в городе и его называли «мурманским соловьем». Во время учебы в город приехала делегация из Франции. Старший брат Алексея решает поставить мюзикл «Нотр Дам де Пари». Он имел успешный дебют. Вскоре Алексей продолжил обучение в Санкт-Петербурге на заочном отделении режиссерского факультета.

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Участие в шоу «Народный артист»: начало карьеры «русского парня»


Во время отпуска в Сочи в 2003 году Алексей Гоман узнал о кастинге на телепроект «Народный артист». Вскоре ему приснился сон, в котором он просил Ларису Долину взять его в ученики. Этот сон стал для него знаком — Алексей решил испытать удачу и отправился на прослушивание. Кастинг он прошёл без особых трудностей и дошёл до финала. В напряжённой борьбе ему удалось обойти других претендентов — Алексея Панайотова и Алексея Чумакова. Среди членов жюри оказалась та самая Лариса Долина, которую он увидел во сне.

Именно на сцене «Народного артиста» Гоман первый раз исполнил песню «Русский парень», которая быстро набрала популярность. Альбом с таким же названием получил признание слушателей, а за ним последовали ещё два диска — «Май» и «Луч солнца золотого». В 2009 году Алексей начал сольную карьеру, выступая не только сольно, но и в дуэтах с известными певицами. Особенно запомнились его совместные выступления с Надеждой Кадышевой и Мариной Девятовой.

Позже Гоман решил попробовать себя в актёрском деле. Он снялся в фильмах «Любовь — не шоу-бизнес», «Джокер», «Дыхание» и «Соцсети». За вклад в культуру и искусство Алексей был награждён орденами «За заслуги перед Отечеством» I и II степени, а также удостоен наград «Служение искусству» и «Молодое дарование России – Чароитовая звезда».

Алексей Гоман (Фото: РИА Новости/Андрей Александров)

Личная жизнь Алексея Гомана


На конкурсе мужчина знакомится с Марией Зайцевой. Они начали встречаться, а после поженились, но спустя шесть лет отношений. В браке родилась дочь Александрина. В 2013 году пара рассталась. Девочка осталась с матерью, Алексей принимает в ее жизни активное участие.

«У нас не было ссор и скандалов. Я не был бабником, не бегал за каждой юбкой. Маша — прекрасная хозяйка, очень вкусно готовит и даже открыла свой ресторан. Я смотрел на нее и видел, какая она красивая. Претензий не было. Но не было химии, ощущения волшебства. Любовь ушла. Мы все проанализировали и поняли: у Маши больше нет ощущения, будто она без меня не может, а у меня нет чувства какого-то стержня в отношениях, за который стоило бы держаться. И, когда мы объяснились, обоим стало легче», — вспоминал Алексей.

«Три аккорда»–2025


Это российский музыкально-развлекательный конкурс, выходящий на Первом канале. В программе присутствует разнообразие жанров. Алексею близка стилистика шоу, ведь и в своем проекте «Маленький оркестр» исполняет музыку 50-60-х годов и создает собственные композиции.

«Этот проект получился таким душевным и добрым, что хотелось поделиться им с широкой аудиторией», — рассказал певец.
Алексей не боится критики и строгих оценок. А участников не рассматривает как конкурентов. Ведь важнее достойно выступить перед зрителями и жюри.

(Фото: кадр из шоу «Три аккорда»)

Алексей Гоман сейчас


Алексей продолжает сниматься в кино, дает сольные концерты и выступает ведущим на телеэкране. Ведет свой проект «Маленький оркестр», к которому относится с теплотой. Он направлен на возрождение особой атмосферы через исполнение старых добрых мелодий. Певец продолжает писать собственные песни, по его словам, их мало кто слушает, нок он удовлетворяет свои авторские потребности.

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«Вообще круто»: Ольга Серябкина впервые высказалась об исполнении своих песен группой SEREBRO
Серябкина призналась, что не против исполнения своих песен группой SEREBRO
11 апреля 2025, 17:14

Ольга Серябкина (Фото: Telegram @seryabkina)

Певица Ольга Серябкина высказалась о новых девушках в группе SEREBRO, которые исполняют песни, автором которых является бывшая участница группы. Оказалось, что певица совсем не против этого.
Недавно продюсер Максим Фадеев представил новых артисток, которые вошли в группу SEREBRO. Девушки поют не только новые песни, но и старые.

Серябкина призналась, что ещё не видела выступлений нового состава группы. Тем не менее она рада, что её песни продолжают жить.

«Ревности в любом случае нет. Мне приятно, что песни моего авторства вообще исполняют люди. И тот факт, что песни еще актуальны для молодого поколения — это вообще круто. Чувствую гордость! Я один из авторов этих песен, поэтому мне приятно», — рассказала певица Telegram-каналу «Звездач».

Напомним, после ухода из группы певица занималась сольной карьерой. Теперь она планирует отказаться от имени на сцене и быть просто Серябкиной.

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Неудачный брак и счастье с экс-солисткой «Стрелок»: начало карьеры певца Бурито, личная жизнь и «Три аккорда»
11 апреля 2025, 16:57

Бурито (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)

Игорь Юрьевич Бурнышев – музыкант, режиссер и клипмейкер, солист группы «Burito», в которой он выступает под псевдонимом Гарик Burito. Про его детство и становление на музыкальном пути — в материале «Радио 1».

Кто такой Бурито: биография Игоря Бурнышева


Родился Игорь 4 июня 1997 года в Ижевске — столице Удмуртии. Отец работал на радиозаводе фрезеровщиком, а мать монтажницей. В семье есть еще младший брат, который позже стал ведущим на «LOVE RADIO».

Игорь рос активным и любознательным, хотел изучать много нового и интересного. Мальчик много читал, занимался спортом, участвовал в школе в литературных вечерах и конкурсах. Музыку Игорь полюбил в средней школе: во время школьных походов в горы песни у костра придавали особую атмосферу происходящему. Мальчик заинтересовался творчеством и инструментом. Научился на нем играть, писал стихи, подбирал к ним музыку. После окончания школы поступил в местное училище культуры на «Режиссера-постановщика драматического театра». Также вел прямые эфиры на ижевской радиостанции «Радуга». После второго курса юноша решил переехать в Москву и поступить на режиссера-постановщика шоу-программ».


Музыкальная карьера: брейк-данс, «Банд`Эрос», собственный проект


В студенческие годы Игорь Бурнышев активно развивался в творчестве: он освоил брейк-данс, преподавал его новичкам, выступал как диджей под псевдонимом DMСB, режиссировал видеоклипы и работал хореографом-постановщиком с танцевальной командой Urbans.

В 1999 году вместе с друзьями Игорем Бледным и Сергеем Захаровым он создал музыкальный проект «Бурито». Группа записала несколько треков, включая композицию «Путин», исполненную на радио «Максимум» в программе Бачинского и Стиллавина. Однако проект не получил широкой известности и вскоре распался.

Неудача не остановила Бурнышева. В 2005 году он познакомился с Александром Дуловым, создателем группы «Банд’Эрос». Игорь помог с постановкой хореографии для клипа «Бум-сеньорита», а позже стал солистом коллектива.

Несмотря на успех в «Банд’Эрос», Игорь не отказался от мечты о собственной группе. Он начал откладывать средства на создание собственной студии звукозаписи и в 2012 году возродил проект «Бурито». Название группы происходит от японских иероглифов: «bu» (воин), «ri» (справедливость) и «to» (меч). Музыка коллектива сочетает элементы поп-рока, R&B и хип-хопа.

Песня «Ты знаешь», записанная с певицей Елкой, быстро стала хитом, за ней последовали успешные композиции «Мама», «Мегахит» и «Пока город спит», принесшие группе музыкальные награды.

Помимо вокала, Игорь занимается режиссурой клипов как для «Бурито», так и для других исполнителей, включая Елку и Иракли.

Фото: кадр из шоу «Три аккорда»

Личная жизнь Бурито


В личной жизни Игорь был женат дважды. От первого брака у него есть взрослая дочь, родившаяся в 2001 году, которая также интересуется музыкой. Второй супругой стала Оксана Устинова, бывшая солистка группы «Стрелки» и телеведущая канала «Муз-ТВ». Они познакомились в конце 2010 года на благотворительном мероприятии, вскоре начали жить вместе и через три года официально зарегистрировали брак. В феврале 2017 года у пары родился сын Лука.

Игорь поддержал Оксану в начале её сольной карьеры под псевдонимом Ustinova. Её песни, включая хит «Уходим в закат», записываются в их семейной студии.

Участие в «Трех аккордах» –2025


Игорь выступил в проекте в девятом сезоне. В состав постоянного жюри вошли Любовь Успенская, Михаил Шуфутинский, Александр Розенбаум и Сергей Трофимов.

Певец Бурито сейчас


Сейчас музыкант стоит и дальше карьеру, выступая на сцене, организовывая туры, принимая участие в музыкальных телепроектах.

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#музыка
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#проект
#музыкант
#шоу
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Рэпера Пашу Техника похоронили на Николо-Архангельском кладбище в Балашихе
11 апреля 2025, 16:51

Похороны Паши Техника (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Рэпера Пашу Техника похоронили на Николо-Архангельском кладбище, расположенном в подмосковной Балашихе.
Как сообщает РИА Новости, на церемонию прощания с музыкантом пришли более тысячи людей — поклонники, друзья и родные, среди них: родители Техника, его бывшая жена Ева Карицкая, директор Марк Яровный, Лука Сафронов-Затравкин, рэперы Metox (Алексей Самсонов) и Птаха (Давид Нуриев) и другие. Траурные венки прислали многие друзья рэпера, например Гуф (Алексей Долматов).

После отпевания в храме Петра и Павла фанаты Техника поехали на кладбище вслед за кумиром. Музыканта похоронили в белом гробу.

Ранее рэпер Птаха обвинил поклонников в смерти Паши Техника. По его словам, фанатам Техник нужен был исключительно в состоянии наркотического опьянения, когда он вёл себя неадекватно.

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«Нельзя так делать – он же живой»: Ирина Безрукова озвучила табу в отношениях с мужчиной
Ирина Безрукова рассказала о табу в отношениях с мужчинами
11 апреля 2025, 16:51

Ирина Безрукова (фото: Telegram @bezrukova_telegram)

Ирина Безрукова сегодня отмечает 60-летие. Актриса в честь юбилея дала большое интервью изданию WomanHit, в котором намекнула на роман с мужчиной, с которым возможно построит семью.
Также звезда рассказала, на что обращает внимание при знакомстве с потенциальными избранниками. Она заявила, что очень ценит искренние эмоции, и дала понять, не склонна морочить мужчинам голову и демонстрировать фальшь.

«Если я ничего не чувствую, то это же сделка. Это нечестно. У меня в юности были подруги, которым нравилось морочить мозги мальчикам. Но нельзя это делать, он же живой», – отметила Безрукова.
Актриса также осудила женщин, вступающих в отношения из корыстных побуждений. Она назвала подобные сделки недостойными, а изображение любви по отношению к нелюбимому человеку – недопустимым, поскольку партнёр в какой-то момент всё равно всё поймет.

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Два развода и неудачная попытка забеременнеть: Ирине Безруковой 60 лет, какую трагедию пришлось пережить актрисе
11 апреля 2025, 16:20

Ирина Безрукова (фото: Instagram* / irina_bezrukova_official)

11 апреля 2025 года российская актриса Ирина Безрукова отмечает 60-летний юбилей. Зрителям она знакома по культовым фильмам «Коля» (обладатель «Оскара»), «Графиня де Монсоро», «Землетрясение», «Чикатило» и многим другим.
Но за кулисами её актёрской карьеры скрывается сложный, местами трагичный жизненный путь. «Радио 1» расскажет о ее биографии, творческом пути и о том, какие трагедии пришлось пережить актрисе.

Биография Ирины Безруковой: детство с бабушкой


Ирина Безрукова родилась 11 апреля 1965 года в Ростове-на-Дону. Её отец, Владимир Бахтура, был музыкантом — гобоистом в симфоническом оркестре, а мама, Людмила, работала врачом.

Все было хорошо до тех пор, пока ее родители не развелись. Девочке на тот момент было восемь лет. Отец уехал в Артёмовск и исчез из жизни дочерей. Когда Ирине было 11, она пережила ещё одну утрату: мама умерла от онкологического заболевания.


Ирина Безрукова (фото: Instagram* / irina_bezrukova_official)

Воспитание Ирины и её сестры Ольги взяла на себя бабушка. Чтобы прокормить внучек, ей пришлось устроиться дворником. Семья жила скромно, и Ирина с ранних лет шила себе одежду самостоятельно.

«Я росла скромной, застенчивой девочкой. Когда позже начала слышать комплименты, удивлялась: неужели это обо мне?» — рассказала актриса в интервью журналу «Антенна — Телесемь».

Ирина Безрукова: начало карьеры и социальная помощь


Сначала девушка мечтала стать врачом, как мама, но позже по совету знакомого подала документы в Ростовское училище искусств — и сдала вступительные экзамены на высший балл. Уже на втором курсе её пригласили работать в Ростовский академический театр драмы им. Горького, где она поборола робость и обрела уверенность на сцене.

После окончания училища в 1988 году Ирина Безрукова уехала в Тулу, где играла в местном театре. Некоторое время она выступала и в «Табакерке», подменяя заболевшую актрису. Однако там она не задержалась.

Спустя годы актриса снова вернулась в театр — уже в антрепризу Сергея Безрукова, а затем — в Московский Губернский театр, где исполнила главную роль в спектакле «Бесконечный апрель», который до сих пор идёт на сцене.

Ирина Безрукова (фото: Instagram* / irina_bezrukova_official)

Особое место в её жизни занимает социальная деятельность. В 2013 году Ирина получила профессию тифлокомментатора — человека, который озвучивает происходящее на сцене для зрителей с нарушением зрения. Она мечтала, чтобы в каждом крупном городе был хотя бы один такой специалист, и способствовала созданию онлайн-портала для незрячих, где можно узнать о спектаклях с тифлокомментариями. Московский Губернский театр стал первым в России, кто внедрил такую систему, за что получил премию имени Елены Мухиной в категории «Инновационный прорыв».

Безрукова стала известна благодаря фильму «Когда опаздывают в ЗАГС». Позже она сыграла в криминальной драме «Путана», а затем — в десятках других проектов: от «Коли» и «Полного контакта» до «Непрощённого» и «Короче, я женюсь!».

Личная жизнь Ирины Безруковой: два мужа и ЭКО


Первым мужем Ирины стал актёр Игорь Ливанов. Они познакомились в Ростове — он преподавал в училище, где училась Ирина. За несколько лет до этого Ливанов потерял жену и дочь в железнодорожной аварии. Ирина помогла ему справиться с болью, и в их семье родился сын Андрей. Однако в 2000 году супруги расстались.

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В 2015 году случилась трагедия — их сын Андрей погиб в возрасте 25 лет. По официальной версии, он поскользнулся в ванной и получил смертельную травму головы. Ирина позже рассказала, что у сына был диабет и в детстве он чуть не утонул.

Ирина Безрукова с сыном (фото: Instagram* / irina_bezrukova_official)

Вторым супругом Ирины стал актёр Сергей Безруков. Их брак продлился 15 лет.

«Сергей был огонь. Его невозможно было не заметить», — призналась она в интервью на Первом канале.

В 2012 году пара проходила процедуру ЭКО в Германии, зарегистрировавшись под чужой фамилией — Кузнецовы. Беременность не сохранилась.

В это время всплыла информация о внебрачных детях Сергея — Александре и Иване, которых родила актриса Кристина Смирнова. Но причиной развода стала режиссёр Анна Матисон, с которой у Безрукова позже родились трое детей.

Несмотря на расставание в 2015 году, Ирина и Сергей сохранили хорошие отношения. Они продолжили сотрудничество в Губернском театре и Фонде поддержки социокультурных проектов. Безрукова оставила его фамилию, но больше замуж не выходила.

Ирина и Сергей Безруковы (РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Впала в глубокую депрессию


Смерть сына и развод случились почти одновременно. Ирина впала в глубокую депрессию — не могла есть, спать, общаться. Но в свой 50-летний юбилей — 11 апреля 2015 года — она вновь вышла на сцену.

Позже она написала автобиографию «Жить дальше…», где откровенно рассказала о своей боли и пути к восстановлению.

Ирина Безрукова: как живет сейчас


В 2023 году актриса купила дом в Подмосковье — для уединения и встреч с близкими. Она также оформила ипотеку на дачный участок и собрала уникальную коллекцию ювелирных украшений.

В этом же году перенесла тяжёлую форму лихорадки Денге после поездки в Таиланд. Однако быстро восстановилась и вернулась к работе.

Весной 2025 года Ирина Безрукова призналась, что могла попасть на церемонию «Оскара» в 1996 году, когда фильм «Коля» получил награду. Однако поездка не состоялась — из-за нехватки средств.

Актриса до сих пор не состоит в отношениях. Она с юмором рассказывает, как отказывает женатым мужчинам: «В следующей жизни без очереди, пожалуйста. А пока жене привет передайте».

Сегодня Ирина Безрукова продолжает сниматься в кино и сериалах, активно участвует в благотворительности. Она входит в попечительский совет фонда «Возрождение», соучредитель Фонда Сергея Безрукова, участвует в проектах WWF и помогает развивать инициативу фонда Алексея Антропова «Начало».

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