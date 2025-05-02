Ссора с Дмитрием Нагиеевым и мистические события в жизни: как живет звезда сериала «СашаТаня» Алексей Климушкин

Алексей Климушкин (фото: кадр из сериала «СашаТаня»)
Алексей Климушкин, ставший узнаваемым благодаря роли Сильвестра Сергеева в популярных ситкомах «Универ» и «СашаТаня» в последние годы отошел от экранов. 2 мая ему исполняется 60 лет. Что известно о его жизни сегодня, карьере и возможных конфликтах, расскажет «Радио 1».
Как прославился актер
Алексей Климушкин родился 2 мая 1965 года в Санкт-Петербурге. Актер рассказывал, что детство провел в бедности.
«Я нищеброд. Вырос в коммуналке на 25 соседей. Туалет я занимал в семь утра, чтобы успеть сходить, и в школу чтобы потом успеть добежать. Поэтому от этой нищеты и появлялось желание к чему-то более красивому», — вспоминал Климушкин.
Сначала он выбрал техническое образование и окончил институт инженеров железнодорожного транспорта, а также прошел службу во флоте. Однако в начале 90-х решил сменить профессию и получил актерское образование в ЛГИТМиК.
Карьера Алексея началась на радио: под псевдонимом Аркадий Арнаутский он вел эфиры.
«В театре у меня было три наименования, которые я играл для души. А на радио я зарабатывал, чтобы кормить детей. Конечно, физиологически, я был полностью высушен, потому что у меня был ночной эфир, дома были маленькие дети. В 10:00 уже начиналась репетиция, вечером спектакль, а ночью снова эфир. В таком аду я три года жил, но это было самое счастливое время! Потому что была гармония души и тела. Мужчине необходимо зарабатывать на семью, и в то же время надо делать что-то и для души», — говорил актер.
Позже работал с Егором Дружининым над танцевальным проектом при ресторане «Валхалл». С 2002 по 2005 годы Климушкин был постановщиком на ТНТ, где трудился над такими программами, как «Окна», «Дом» и «Бремя денег».
Алексей Климушкин (фото: кадр из сериала «СашаТаня»)
Прорывом в актерской карьере стала роль в «Универе», с которой он стал по-настоящему известным. Также Климушкин снялся в ряде других проектов, среди которых «Черный ворон», «Спецназ-2», «Бандитский Петербург — 10», «Улицы разбитых фонарей — 9» и «Юрочка». Всего в его фильмографии значится 17 работ.
Личная жизнь Алекся Климушкина
О личной жизни артист говорит мало. Известно, что он женат и воспитывает двоих сыновей.
«Не могу сказать, что моя семья — идеальная пара. Но, возможно, именно потому, что мы редко виделись, нам удалось сохранить некоторый трепет. К тому же, семья у меня не актерская, и это сыграло добрую службу», — рассказал он.
Мистическое событие в жизни Климушкина
Алексей Климушкин считает мистическим событием в своей жизни внезапное появление двоюродной сестры Аллы, которая живет в Италии. Сначала актер подумал, что его разыгрывают коллеги с ТНТ, ведь в его профиле на «Кинопоиске» появилось сообщение на латинице — кто-то пытался его найти.
Заключил «Дьявольский контракт»: Филиппу Киркорову 58 лет, почему артиста стали преследовать неудачи, мнение экстрасенса
Спустя год Климушкин отдыхал в итальянском курорте Абано-Терме и решил позвонить по оставленному номеру. Через два часа Алла вместе с дочерью стояла у него в гостиничном номере. Выяснилось, что они родственники по линии его дедушки.
Ссора Климушкина с Нагиевым и Лифановым
На первом курсе института Алексей познакомился с Дмитрием Нагиевым и Игорем Лифановым. Они быстро сдружились и создали трио «Красная шапочка». Вместе они придумывали номера для капустников и скетч-шоу, получая главные роли в спектаклях.
Алексей Климушкин (фото: кадр из сериала «СашаТаня»)
В 2001 году они поставили спектакль «Кыся» по книге Владимира Кунина, в котором сами сыграли главных героев. Позже, в 2007 году, Климушкина пригласили на съемки в сериал «Универ», что сделало его широко известным.
«Ребята привыкли, что я всегда немного позади. А тут я трижды за два месяца заранее предупреждаю, чтобы мне замену в "Кысе" нашли. И кто-то вдруг повернул ситуацию так, что Климушкин, наглый мальчик, кинул всех. Меня из спектакля убрали», — поделился артист.
Он также признавался, что несколько лет подряд на Прощеное воскресенье отправлял бывшим друзьям сообщения с просьбой о прощении, но так и не получил ответа.
Как Климушкин живет сейчас
В 2023 году актер ушел из сериала «СашаТаня», объяснив это личными причинами. Детали решения он не раскрывал. Поклонники предполагают, что Климушкин решил заняться новыми проектами, но официальной информации о его дальнейших планах пока нет.
Читайте также:
Роды не за горами: мама Тимати показала беременную возлюбленную сына
Сергей Жуков потребовал вернуть ему песни коллектива «Руки вверх»
«Деньги не получаю»: певец Михаил Муромов пожаловался на маленькую пенсию
Дайана Хусинова