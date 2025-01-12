Потерял 100 кг, увел девушку у сына и переступил через самоуважение за деньги: как сейчас живет Александр Семчев

Александр Семчев (Фото: РИА Новости/ Виталий Белоусов)
Александр Семчев, известный актёр театра и кино, несмотря на то, что его вес приближался к двум центнерам, был вполне доволен своей жизнью и собой. Артист стал знаменитым благодаря своей полноте, но несколько лет назад ему удалось сбросить 100 килограммов.
Однако вместе с лишним весом он потерял и уважение к себе, и многие роли. О непростом периоде жизни народного артиста читайте в материале «Радио 1».
Александр Семчев (Фото: РИА Новости/ Евгений Одиноков)
Хотя в актёрской карьере Александра Семчёва его внешность играла важную роль, он принял решение серьёзно заняться своим здоровьем. Ему нужно было снизить вес, причём речь шла о значительном похудении, почти вдвое. В 2014 году он принял участие в проекте «Я худею на НТВ», где ему удалось сбросить 14 килограммов.
После завершения программы он продолжил работу над собой и смог достичь ещё более впечатляющих результатов, уменьшив свой вес на 28 килограммов. Внешне при его большом весе изменения почти не были заметны. Спустя некоторое время он предпринял ещё одну попытку, чтобы окончательно избавиться от лишнего веса. Он перешёл на белковую диету, отдавая предпочтение меню, разрешенному при диабете 2 типа, которым актер болеет уже давно из-за ожирения. К диете актер добавил физическую активность и прогулки на свежем воздухе.
Результат оказался ошеломительным. В 2019 году он начал процесс снижения веса, стартовав с отметки в 189 килограммов, а спустя 12 месяцев его вес составил 90 килограммов.
Александр Семчев (Фото: РИА Новости/ Владимир Федоренко)
Актёр, который изменился, больше не мог воплощать на экране харизматичных толстяков. Казалось, что карьера зашла в тупик и больше он не будет востребован публикой. Что бы хоть как то заработать денег Александр Семчёв стал частым гостем разного рода шоу, во время которых раскрывал скандальные подробности своей жизни, в том числе и личной. Почитателей Александра Семчёва повергло в шок известие о том, что он увёл девушку у своего сына. Более того, он всячески унижал своего наследника, не давая ему денег и оскорбляя его.
После того, как публика и режиссеры привыкли к новому внешнему виду актера Семчёв раскрыл карты. Все сюжеты в рамках ток-шоу представляли собой «мыльные оперы», в которых он выступал в качестве главного режиссёра и актёра. Роль себя он сыграл блестяще, ведь миллионы зрителей ему поверили. Это был сложный период в жизни актера, с минусом в карме, зато с плюсом на банковской карте.
Актеры Александр Семчев в роли Андрея Григорьевича Сарафанова (слева) и Илья Козырев в роли Васеньки в сцене из спектакля "Старший сын" в МХТ имени А.П. Чехова в Москве (Фото: РИА Новости/ Кирилл Зыков)
Сейчас Александр Семчев продолжает работать в кино и на телевидении, но театр остаётся для него по-прежнему на первом месте. На сцене он всегда чувствует себя полноправным хозяином положения, от начала представления до самого конца. В театре, в отличие от кино, нет возможности для повторений и дублей, поэтому актёр всегда выкладываться на полную.
Выступления Александра Семчёва в Московском художественном театре имени Чехова вызывают большой интерес у зрителей. Особенно стоит отметить его участие в спектаклях «Антигона», «Белая гвардия», «Старосветские помещики» и «Пигмалион».
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Вес влиял на здоровье
Александр Семчев (Фото: РИА Новости/ Евгений Одиноков)
Хотя в актёрской карьере Александра Семчёва его внешность играла важную роль, он принял решение серьёзно заняться своим здоровьем. Ему нужно было снизить вес, причём речь шла о значительном похудении, почти вдвое. В 2014 году он принял участие в проекте «Я худею на НТВ», где ему удалось сбросить 14 килограммов.
После завершения программы он продолжил работу над собой и смог достичь ещё более впечатляющих результатов, уменьшив свой вес на 28 килограммов. Внешне при его большом весе изменения почти не были заметны. Спустя некоторое время он предпринял ещё одну попытку, чтобы окончательно избавиться от лишнего веса. Он перешёл на белковую диету, отдавая предпочтение меню, разрешенному при диабете 2 типа, которым актер болеет уже давно из-за ожирения. К диете актер добавил физическую активность и прогулки на свежем воздухе.
Результат оказался ошеломительным. В 2019 году он начал процесс снижения веса, стартовав с отметки в 189 килограммов, а спустя 12 месяцев его вес составил 90 килограммов.
Сложный период
Александр Семчев (Фото: РИА Новости/ Владимир Федоренко)
Актёр, который изменился, больше не мог воплощать на экране харизматичных толстяков. Казалось, что карьера зашла в тупик и больше он не будет востребован публикой. Что бы хоть как то заработать денег Александр Семчёв стал частым гостем разного рода шоу, во время которых раскрывал скандальные подробности своей жизни, в том числе и личной. Почитателей Александра Семчёва повергло в шок известие о том, что он увёл девушку у своего сына. Более того, он всячески унижал своего наследника, не давая ему денег и оскорбляя его.
После того, как публика и режиссеры привыкли к новому внешнему виду актера Семчёв раскрыл карты. Все сюжеты в рамках ток-шоу представляли собой «мыльные оперы», в которых он выступал в качестве главного режиссёра и актёра. Роль себя он сыграл блестяще, ведь миллионы зрителей ему поверили. Это был сложный период в жизни актера, с минусом в карме, зато с плюсом на банковской карте.
Новый виток в карьере
Актеры Александр Семчев в роли Андрея Григорьевича Сарафанова (слева) и Илья Козырев в роли Васеньки в сцене из спектакля "Старший сын" в МХТ имени А.П. Чехова в Москве (Фото: РИА Новости/ Кирилл Зыков)
Сейчас Александр Семчев продолжает работать в кино и на телевидении, но театр остаётся для него по-прежнему на первом месте. На сцене он всегда чувствует себя полноправным хозяином положения, от начала представления до самого конца. В театре, в отличие от кино, нет возможности для повторений и дублей, поэтому актёр всегда выкладываться на полную.
Выступления Александра Семчёва в Московском художественном театре имени Чехова вызывают большой интерес у зрителей. Особенно стоит отметить его участие в спектаклях «Антигона», «Белая гвардия», «Старосветские помещики» и «Пигмалион».
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Елена Генералова