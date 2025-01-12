Потерял 100 кг, увел девушку у сына и переступил через самоуважение за деньги: как сейчас живет Александр Семчев

Александр Семчев, известный актёр театра и кино, несмотря на то, что его вес приближался к двум центнерам, был вполне доволен своей жизнью и собой. Артист стал знаменитым благодаря своей полноте, но несколько лет назад ему удалось сбросить 100 килограммов.