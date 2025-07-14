«Поведение мужчины, которому отказали»: Тилляева назвала причину конфликта с Батрутдиновым

14 июля 2025, 17:39

Батрутдинов поссорился с Тилляевой из-за отказа девушки от его ухаживаний

Мариам Тилляева (Фото: Instagram*, @mashatilly)

На шоу «Мастер игры» между внучкой экс-президента Узбекистана Мариам Тилляевой и комиком Тимуром Батрутдиновым возник конфликт. Причиной неприязни, по мнению Мариам, стал отказ девушки от ухаживаний комика.





Тилляевой пришлось наладить отношения с Батрутдиновым, так как от этого зависит дальнейшее пребывание девушки на проекте. Однако у Мариам сохранилась неприязнь к комику.

«Это поведение обидчивого мужчины, которому отказали. Вы сами видели, как он меня поцеловал за ручку в восьмой серии, и после этого, как я показала, что он мне неинтересен, <…> он начал до меня докапываться. <…> Я была в шоке от того, что человек, которого я смотрела однажды на телевидении, может так ужасно обращаться с девушкой, так негативно взаимодействовать», — рассказала VOICE Тилляева.