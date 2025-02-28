Предложение руки и сердца: чем закончился концерт певицы МакSим в Новосибирске

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Певица МакSим устроила тур по городам России. Свой первый свой концерт она дала 27 февраля в Новосибирске, во время которого произошел удивительный случай. Об эом рассказала менеджер артистки Яна Богушевская.
«На концерте в Новосибирске на сцену вышел молодой человек, который сделал предложение своей возлюбленной», — рассказала Богушевская в беседе с Общественной Службой Новостей.
Оказалось, что молодой человек по имени Никита напрямую обратился к певице и попросил разрешить ему сделать предложение своей возлюбленной прямо со сцены, и МакSим эту просьбу поддержала.
Девушка Никиты предложение руки и сердца приняла, уточнила Богушевская.
Ранее менеджер певицы МакSим опровергла информацию о том, что начались съемки фильма о жизни артистки.
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Элина Позднякова