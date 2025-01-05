«В семье не без урода»: секс-скандал со школьницей, слава и инфаркты Михаила Водяного, кем на самом деле бы народный артист СССР

Михаил Водяной (Фото: РИА Новости/ Эттингер)
Чуть больше 100 лет назад 23 декабря 1924 года появился на свет «Попандопуло» — народный артист СССР Михаил Водяной (1924-1987). При жизни Водяной получил огромную славу, пользовался любовью зрителей, был обвинён по страшной «сексуальной» уголовной статье и скончался от третьего инфаркта.
«Старший сын нормальный, а у младшего на уме одна музыка»
Будущий «король оперетты» появился на свет 23 декабря 1924 года в Харькове и был вторым, младшим сыном в семье Григория Моисеевича и Анны Львовны Водяных. Согласно семейной легенде, однажды предки Григория Моисеевича носили еврейско-немецкую фамилию Вассерман (от немецкого слова Wassermann – «водолей, водяной, водовоз»), но в какой момент и почему они стали Водяными — неизвестно. Отец был крупным начальником по снабжению, имел достойный заработок, из-за этого Анна Львовна могла сконцентрироваться на домашнем хозяйстве и воспитании детей.
В отличие от брата Роберта — он был старше на 9 лет — Миша с малолетства интересовался музыкой и был весьма артистичным. Где-то с четырёх лет он приходил в местную церковь послушать, как поют певчие на клиросе. Водяной позднее говорил, что был буквально околдован «этой божественной музыкой и волшебными голосами», и с того времени пел «всегда и везде».
Также он горячо любил выступать — разыгрывать разные сценки, юморить, веселить людей. Осознав, что у сына прекрасный слух, Анна Львовна отвела его в музыкальную школу. Мама полностю поддерживала тягу сына к творчеству. В то же время отец называл занятия Миши «несерьезными».
«В семье не без урода. Старший сын нормальный, а у младшего на уме одна музыка, драмкружки да переодевания», — негодовал Григорий Моисеевич.
Среднюю школу Михаил окончил в Кисловодске — туда семейство переехало в конце 1930-х. В 1941 году Водяной поехал в Ленинград и поступил сразу на второй курс актерского факультета театрального института.
А потом началась война. Театральный вуз эвакуировали в Томск. Выпускник пединститута Роберт Водяной отправился на фронт. Под Днепропетровском он был тяжело ранен и умер в госпитале осенью 1943 года.
Водяной-младший узнал о кончине брата в Пятигорске.
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Именно в Пятигорском театре музыкальной комедии Михаил дебютировал на сцене и в скором времени осознал, что его настоящее призвание — оперетта.
В этом театре Михаил подружился с будущим великим танцовщиком Махмудом Эсамбаевым, а также с будущим журналистом-международником, киносценаристом и прозаиком Генрихом Боровиком, который в то время подрабатывал в Музкомедии помощником электромонтера и статистом.
«Водяной тогда делал свои первые шаги на сцене. Несмотря на некоторую разницу в возрасте (Михаил был старше на 5 лет), мы быстро сдружились… Миша талантливо произносил «Кушать подано» или «Господа, вас просят пройти в соседний зал», а Махмуд выходил с цыганским танцем и для меня было огромным удовольствием стоять за кулисами рядом с ними, видеть, как они волновались, репетировали, как серьезно готовились и спрашивали меня, как самого первого зрителя, получается или нет», — поделился в своих мемуарах Генрих Боровик.
Боровик рассказывал, что во время того, как в 1945 году Водяной уезжал во Львов — там создавался Театр музыкальной комедии — он был «в числе немногих, кто его провожал».
«После войны Миша покинул Пятигорск, и мне перепало несколько его ролей. Пару раз произносил «Кушать подано!», — отмечал Боровик.
Михаил Водяной (Фото: РИА Новости/ Эттингер)
«От любящего Тони — Миши Водяного»
Во Львовском театре музыкальной комедии Водяной играл Поповича в «Сорочинской ярмарке» по Н. Гоголю, Негоша в оперетте «Веселая вдова» Ф. Легара, Павла I в «Дочери фельдмаршала» О. Фельцмана, и практически за год-два превратился в ведущего актёра труппы. Львовская публика в огромном количестве шла на новую оперетту И. Дунаевского «Вольный ветер», где Водяной исполнял роль Микки, а Маргарита Демина играла Пепиту.
В оперетте по сюжету Микки одурманен Пепитой. Сам актёр признавался, что влюбился в Мару (так называли Маргариту Демину в театре), игравшую предмет его воздыхания на сцене, после первого же «каскадного» дуэта «Если мы вместе, сердце на месте, вдвое день светлей…».
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Водяной два года за ней ухаживал. А предложил руку и сердце сделал очень красиво и романтично. В день её рождения, 14 февраля, после окончания спектакля «Принцесса цирка» (где Водяной исполнял роль Тони, а Демина — роль Мабель Ибсон) он признался ей в любви, вручил цветы и торт. На крышке торта была надпись: «Дорогой Марочке — Мабель от любящего Тони — Миши Водяного».
За 35 лет брака эту коробку от торта муж с женой бережно хранили дома (взяли с собой даже при переезде в Одессу) — она была неким талисманом семейной идиллии. Всякий раз, когда затевался конфликт, Маргарита молча показывала коробку супругу, и тот «моментально становился шелковый».
Актерский брак оказался весьма крепким. Водяной и Демина не разлучались до конца жизни.
Михаил Водяной (Фото: РИА Новости/ Эттингер)
«Воздействовал на публику, словно гипнотизер»
В 1953 году пара вместе с театром переехала в Одессу — с того момента он стал называться Одесским театром музыкальной комедии. Там Водяной «ощущал себя Колумбом, открывающим новый и удивительный мир».
Этаким «посвящением» уроженца Харькова в одесситы была роль Яшки Буксира в оперетте И. Дунаевского «Белая акация». После премьеры местная пресса писала, что «настоящий одесский фраер Яшка Буксир в исполнении Водяного как будто настоян на аромате акаций и пропитан воздухом Одессы».
Другой легендарной ролью Михаила Григорьевича стал налетчик, «король Одессы» начала 20 века Мишка Япончик в оперетте Оскара Сандлера «На рассвете». При подготовке к выступлению Водяной встречался с Леонидом Утесовым, знавшим Япончика лично, и тот дал ему «ряд ценных советов».
«Я видел настоящего, живого Япончика и считаю, что Михаил Водяной больше похож на него, чем сам Япончик», — писал в своём дневнике Утесов.
Эту роль на сцене Водяной сыграл более 500 раз.
Поговаривали, что билеты на спектакли с Водяным не доходили до кассы, спекулянты их продавали втридорога, а билетами даже давали взятки. Одесситы обожали Водяного и звали просто «Миша».
«А Миша сегодня будет?», — спрашивали о грядущем спектакле люди.
И всем было ясно, о ком речь.
«Многие старались понять, в чем секрет власти Водяного над зрителем. Михаил Григорьевич воздействовал на публику, словно гипнотизер. Стоило ему выйти, и зал неистовствовал. Каждый спектакль с его участием становился праздником для театра. Как справедливо отмечал писатель Леонид Ленч: «Когда на сцену выходил Михаил Водяной, у меня возникало ощущение, что в зале становилось светлее», — говорила заведующая литчастью и директор музея Одесского театра музыкальной комедии Фаина Мушкатина.
Огромная популярность нахлынула после музыкальной комедии Андрея Тутышкина «Свадьба в Малиновке», где Водяной сыграл Попандопуло — «адъютанта пана-атамана Грициана Таврического».
«И шо я в тебя такой влюбленный?!», «Смотри — композитор! А ну сочини для меня что-нибудь такое, чтобы душа развернулась, а потом обратно завернулась!», «Будешь давать жизни. Только смотри, не подведи! А то я тебе оторву голову и скажу, шо так и було!», «Хлопцы у нас абсолютно мировые. Форменные звери! Вроде меня», «Убери ножичек! Сделаешь дырку, потом не запломбируешь!» Это — тебе… Это — мне… Это — опять тебе… Это — обратно тебе… Это всё время тебе!», «Гриша, ты наблюдал, как эта врангелевская морда била меня в морду?» «У пана-атамана нэма золотого запасу, я чувствую, что я скоро разбегусь в разные стороны».
В фильмографии Водяного всего 12 работ, самые известные — фальшивомонетчик Сосин («Инспектор уголовного розыска» и «Будни уголовного розыска», 1971-1973), Сан Саныч (Одиннадцать надежд», 1975), репортер газеты «Станок» Персицкий («12 стульев», 1976), Георг Стэн («Вольный ветер», 1983).
За 40 лет в театре он сыграл порядка 150 самых разноплановых ролей. Однако именно «Свадьба в Малиновке» принесла ему славу всесоюзного масштаба и подняла его карьеру на новый уровень.
Михаил Водяной (Фото: РИА Новости/ Эттингер)
«С такими заслугами — и на свободе, и до сих пор живой!»
В 1960 году Михаил Водяной стал обладателем своей первой правительственной награды — ордена Трудового Красного знамени. В 1964-ом он стал народным артистом Украинской ССР. Ещё через 12 лет актёр — первый артист оперетты, который получил «народного СССР» (только после него это звание в 1978 году получила артистка московского театра оперетты Татьяна Шмыга).
Водяной делился, что первым с «народным СССР» его поздравил Леонид Утесов.
«Позвонив по телефону, Леонид Осипович произнес: «Мои поздравления истинно народному... И шутливо добавил: «С такими заслугами — и на свободе, и до сих пор живой! Это ж надо!», — говорил он.
В 1979 году Водяного назначили худруком и директором родного театра. Он не особо хотел быть руководителем — лишь переживал, что на это место придёт случайный человек, «который погубит дело». В Музкомедии и вокруг театра у Водяного было достаточно недоброжелателей и скрытых завистников. Ещё теневые «хозяева города» желали видеть на подобном посту «своего человека».
Новый худрук и директор получил в Москве разрешение на строительство нового здания для театра и внушительное финансирование. А вот «пилить» эти деньги, как это было принято в то время, Водяной не захотел. С ним пробовали договориться. Предлагали и дальше выступать на сцене, но пост директора оставить, хотели «подмахнуть» написанное от его имени письмо в Минкульт СССР — в нём он якобы «добровольно отказывается от должности».
Однако Водяной письмо порвал, а визитеров выгнал. Результатом таких стрессовых ситуаций стал инфаркт.
Второй инфаркт и уголовное дело
В 1981 году Театр музыкальной комедии получил новое здание на 1 300 мест — там была идеальная акустика. Здание специально спроектировали для оперетты. На площади возле театра появился фонтан, красивейшие светильники и скульптурные композиции.
Первыми посетителями театра были работники ОБХСС и областной прокуратуры. Следователи долгое время пытались найти хоть какую-нибудь зацепку, чтобы привлечь Водяного за финансовые нарушения, но всё же ничего не обнаружили. Тогда начались угрозы и травля. Одесские, а потом и центральные СМИ сделали серию публикаций, которые дискредитировали Водяного. Ему домой стали звонить неизвестные: спрашивать, «правда ли, что Водяной то ли повесился, то ли застрелился» и интересоваться, «куда им привезти траурные венки».
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Друзья семьи говорили, что для сбережения больного сердца супруга Мара старалась сама отвечать на звонки, молча выслушивала очередные мерзости в его адрес, а Михаил каждое утро вытаскивал из почтового ящика брошенные «доброжелателями» гадкие письма, «чтобы Марочка не увидела этот очередной поток анонимной грязи».
Второй инфаркт Водяной получил, когда узнал, что по Одессе расползлись сплетни о его смерти. После случившегося он смог восстановиться и в скором времени Михаил уже проводил время на репетициях роли Тевье в мюзикле «Скрипач на крыше» по Шолом-Алейхему.
Осенью 1986 года против Водяного возбудили уголовное дело статье УК — «за развратные действия в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста». 15-летняя школьница обвинила актёра «в сексуальных домогательствах».
Михаила тут же взяли под стражу и посадили в городской Следственный изолятор. Если бы уголовное дело дошло до обвинительного приговора, то для Водяного это означало бы крах карьеры.
«В ходе расследования следствие устраивало допросы, находило непонятных «свидетелей». Миша очень переживал, нервничал, у него случались тяжелые сердечные приступы. И вдруг версия лопнула. Основной свидетель обвинения, 15-летняя девчонка, в своих показаниях заявила, что все «это» происходило в октябре. Сопоставив даты, правоохранители выяснили, что в октябре Михаил Водяной на пассажирском лайнере «Максим Горький» совершал кругосветное плавание. То есть у него алиби!» — говорил актер Театра музкомедии и дублер Водяного Эмиль Силин.
Девочка снова продолжала путаться в показаниях. А затем прямо в зале суда расплакалась и объявила, что оговорила Водяного — «на самом деле ничего не было».
Несмотря на признание главного свидетеля, Михаила не освободили. Суд перенесли, а его отправили обратно в следственный изолятор.
Михаил Водяной (Фото: РИА Новости/ Эттингер)
«Король оперетты»
В спектакле «На рассвете» много лет без замен играл Водяной. Посетители театра спрашивали друг у друга: кто будет играть Мишку Япончика — «ведь Миша — на киче».
«И вот пришёл спектакль к моменту, когда на сцену должен выходить Мишка Япончик. Выстрелы. Оркестр. Аккомпанемент. Первые аккорды в зале. Звенящая тишина. И вдруг вышел на сцену ОН. И весь громадный зрительный зал Одесской оперетты… Они, по-моему, сыпались сверху с балконов с криками «Миша! Родной!»… Все стали забрасывать его букетами…», — поделилась актриса Ирина Апексимова, танцевавшая в те годы в кордебалете Одесского театра музкомедии.
Актёру разрешили отыграть в спектакле, но обвинения не сняли — дело ушло на доследование. Следователям дали команду — «копать еще глубже».
Михаил Водяной умер 11 сентября 1987 года из-за третьего инфаркта. Ему было только 62 года.
«Смерть этого жизнерадостного человека стала настоящей трагедией для всей страны. Плакали все — от мала до велика…», — рассказала примадонна Одесской музкомедии, народная артистка Украины Людмила Сатосова.
Уголовное дело закрыли «в связи со смертью обвиняемого».
Народного артиста СССР Михаила Григорьевича Водяного похоронили на 2-м Христианском кладбище. Актёра пришел провожал весь город. Благодаря жене Маре на могиле артиста установили необычный памятник — «Король оперетты» в окружении сыгранных им героев.
В настоящий момент Одесский академический театр музыкальной комедии носит имя Михаила Водяного. На сцене уже долгое время идет спектакль «Бал в честь короля», который посвящен артисту . В этом спектакле свою последнюю роль — супругу Короля — сыграла народная артистка Украины Маргарита Демина (1922-1999).
Сыграла Мара её 14 февраля — в день, когда когда-то Михаил Водяной предложил возлюбленной выйти за него замуж. На следующий день она скончалась.
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