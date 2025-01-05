«В семье не без урода»: секс-скандал со школьницей, слава и инфаркты Михаила Водяного, кем на самом деле бы народный артист СССР

Чуть больше 100 лет назад 23 декабря 1924 года появился на свет «Попандопуло» — народный артист СССР Михаил Водяной (1924-1987). При жизни Водяной получил огромную славу, пользовался любовью зрителей, был обвинён по страшной «сексуальной» уголовной статье и скончался от третьего инфаркта.