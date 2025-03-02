Молодая жена, отъезд сына в США и родственные связи с Тутберидзе: как сейчас живет Борис Смолкин из «Моей прекрасной няни»

Борис Смолкин (Фото: кадр из сериала «Моя прекрасная няня»)
Большинство россиян знает заслуженного артиста России Бориса Смолкина благодаря ситкому «Моя прекрасная няня». В последние годы он отошел в тень. Как сейчас живет артист и чем он занимается?
Карьера Бориса СмолкинаБорис Смолкин появился на свет 2 марта 1948 года в Ленинграде. С раннего возраста его завораживала сцена, в 1972 году артист выпустился из Ленинградского института театра, музыки и кинематографии (факультет музыкальной комедии), потом из аспирантуры.
Борис трудился в Театре музыкальной комедии, являлся постоянным участником Ленинградского театра капустников «Четвертая стена», которым руководил Вадим Жук, а еще исполнял сатирические куплеты в передачах «Бесплатный сыр» и «Плавленый сырок». В 1999 году Смолкин удостоился звания заслуженного артиста России.
Всеобъемлющая слава пришла к нему после выхода сериала «Моя прекрасная няня» в 2004 году. Там артист перевоплотился в дворецкого Константина.
Еще Борис озвучивал Йоду в фильме «Звездные войны», черепаху Скороход в мультфильме «Принцесса-лебедь» и иных персонажей.
С 2014 по 2015 год Смолкин вел юмористическое шоу «Это смешно!» на канале «Россия 1».
Борис Смолкин (Фото: кадр из сериала «Двенадцать чудес»)
Личная жизнь Бориса СмолкинаВ молодости актер сыграл свадьбу с артисткой Марией Кузнецовой. У пары родился сын Владимир, но через время союз распался.
«Мне было 22 года, когда мы познакомились, а ей всего 20 лет. Мы прожили где-то лет восемь вместе. Первый раз отцом я стал в 27 лет», — откровенничал Смолкин в программе «Судьба человека».
При этом Борис подчеркивал, что решение развестись было обоюдным.
«Она хотела выйти замуж за другого человека, поэтому захотела развестись. После того как побывали у судьи, мы пошли и выпили по бокалу шампанского с мороженым. На том и расстались», — отмечал артист.
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В конце 90-х актер повстречал концертмейстера Театра музыкальной комедии Светлану. Девушка была моложе его на 23 года, однако отношения трещали по швам не по причине разницы в возрасте, а из-за семейного статуса возлюбленной артиста.
«Я в какой-то момент понял, что надо это все прекратить. Света не понимала. А потом я пошел просто в рукопашную. Меня пугала, конечно, разница в возрасте. Я не хотел ее тащить с собой в стариковское одиночество», — откровенничал звезда «Моей прекрасной няни».
Через некоторое время Светлана развелась с мужем и стала встречаться со Смолкиным. Пара долго держала отношения в тайне, так как влюбленные страшились осуждения. В 1999 году у супругов появился сын Глеб.
Борис Смолкин (Фото: кадр из сериала «Бедные родственники»)
Борис Смолкин сейчасВ настоящее время Борис Смолкин продолжает сниматься в кино, выходить на сцену театра и заниматься озвучкой. Вместе с тем он ведет актерский курс в Балтийском институте в Санкт-Петербурге. В 2022 году вышел мультфильм «Чинк: Хвостатый детектив», в котором Борис подарил своей голос Карлу, а в 2024 зрители увидели «Формулу воды», где Смолкин озвучивал акулу.
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Сын Бориса СмолкинаМладший сын актера Глеб прославился не меньше, чем папа, так как ему удалось добиться успехов в фигурном катании. В паре с дочкой Этери Тутберидзе Дианой Дэвис Смолкин-младший победил в финале Кубка России среди юниоров в 2021 году.
Позднее выяснилось, что дочь Этери Тутберидзе и сын Бориса Смолкина сыграли свадьбу. Они поженились в американском штате Невада 18 марта 2022 года.
С 2022 года фигуристы не появляются на соревнованиях в России. Журналисты говорили, что спортсмены теперь будут представлять Штаты, но они опровергали эти сообщения.
Борис Смолкин (Фото: кадр из сериала «Моя прекрасная няня»)
«Все эти годы, что мы тренируемся в США, у меня постоянные проблемы с въездом. С российским паспортом, к сожалению, очень тяжело относятся к молодым людям. Меня постоянно задерживают на границе, я торчу по шесть-семь часов на каких-то собеседованиях, Диана ждет меня с чемоданами. Это дикая проблема», — уточнял Глеб.
Потом Смолкин-младший и дочь Этери Тутберидзе перешли в сборную Грузии. Тренер сборной России Елена Чайковская спокойно отреагировала на желание молодых людей поменять спортивное гражданство.
«Заявления от Дэвис и Смолкина на переход не поступало, но 22 мая к нам пришел релиз из Грузии с просьбой дать им возможность перехода. Мы рассмотрели этот вопрос, бюро исполкома 25 мая постановило их отпустить. Они полтора года после Олимпийских игр не принимали участия ни в каких соревнованиях, на них не были затрачены деньги. Они не приезжали в Россию, поэтому мы их отпустили», — рассказывала она.
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