«Предъявлял ей претензии из-за внешности»: раскрыта истинная причина смерти Юлии Началовой. Что на самом деле убило певицу?

Юлия Началова (Фото: Instagram*@julianachalova)
Юлия Началова оставила яркий след в сердцах своих коллег и поклонников благодаря своему таланту и любви к жизни и профессии. Однако за её лучезарной улыбкой скрывались глубокие страдания: как эмоциональные, так и физические.
Эта хрупкая артистка столкнулась с множеством трудностей, включая неудачи в личной жизни и серьезные проблемы со здоровьем. О том, что на самом деле стало причиной раннего ухода звезды, читайте в материале «Радио 1».
Юлия Началова (Фото: Instagram*@julianachalova)
Первым супругом Юлии Началовой стал Дмитрий Ланской, вокалист группы «Премьер-министр». Их торжественное бракосочетание прошло 20 января 2001 года. Юлию и Дмитрия часто называли одной из самых красивых пар в мире шоу-бизнеса. Но их семейная жизнь не была безоблачной.
Тогда 20-летняя певица мечтала о крепкой семье и доверяла мужу. Дмитрий же говорил, что ему не нравится внешность супруги, и время от времени заводил интрижки на стороне.
В результате длительного приёма диуретиков у Юлии возникли проблемы с почками. В её организме появилось повышенное содержание мочевой кислоты, что впоследствии и привело к подагре.
Семейная жизнь Началовой и Ланского продлилась три года, после чего в 2004 году они приняли решение о расставании. Этот разрыв стал причиной развития у певицы нервной анорексии. Юлия тогда похудела на 25 килограмм и стала старше лет на 20 из-за разбитых надежд.
Юлия Началова (Фото: Instagram*@julianachalova)
После второго замужества и рождения ребенка в 2006 году Юлия Началова снова набрала вес, после чего избавлялась от лишних тридцати килограмм не без известных таблеток.
В 2007 году певица легла под нож пластического хирурга. Пластика груди в Лос-Анджелесе прошла неудачно, импланты не прижились, и потребовалась экстренная повторная операция по их удалению. Началова сообщила, что поначалу её состояние не вызывало опасений: она чувствовала лёгкое недомогание и усталость.
Юлия Началова (Фото: Instagram*@julianachalova)
Все эксперименты с внешностью не прошли бесследно. Сниженная функция почек, нарушение обмена мочевой кислоты привели Началову к подагре. Первое время певица скрывала диагноз. Перчатки, закрывающие руки, лишь привлекли внимание публики. Тогда Юлия раскрыла тайну своего заболевания и после неоднократно делилась подробностями о своём самочувствии в телевизионных программах.
Юлия Началова привыкла к постоянной боли и не обратила должного внимания к начавшейся гангрене на пальце ноги.
Певица до последнего боролась за красоту и не соглашалась на ампутацию конечности.
Юлия поздно начала лечение, на этапе поражения пальца певицу можно было спасти, но она занималась подготовкой к выступлениям. Когда Началова дала согласие на хирургическое вмешательство в области ноги, ситуация уже была критической. Её подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких и погрузили в медикаментозный сон.
16 марта 2019 года Юлии Началовой провели операцию на ноге. Однако, несмотря на это, в 18:20 она скончалась от сепсиса и сердечной недостаточности. Юлии Началовой было 38 лет.
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Первый муж был не доволен внешностью певицы
Юлия Началова (Фото: Instagram*@julianachalova)
Первым супругом Юлии Началовой стал Дмитрий Ланской, вокалист группы «Премьер-министр». Их торжественное бракосочетание прошло 20 января 2001 года. Юлию и Дмитрия часто называли одной из самых красивых пар в мире шоу-бизнеса. Но их семейная жизнь не была безоблачной.
Тогда 20-летняя певица мечтала о крепкой семье и доверяла мужу. Дмитрий же говорил, что ему не нравится внешность супруги, и время от времени заводил интрижки на стороне.
«Ланской предъявлял ей претензии из-за внешности. Его не устраивала фигура Юлии, поэтому она заморочилась со своей внешностью. Этот факт подтверждали в личных разговорах ее родственники, хотя Юлия всегда была стройной. Но у неё все же возникла идея «сушиться», поэтому она начала принимать мочегонные препараты, что делала в течение долгих лет, даже после расставания с Ланским», — рассказал доктор певицы Василий Шуров изданию «Аргументы и Факты».
В результате длительного приёма диуретиков у Юлии возникли проблемы с почками. В её организме появилось повышенное содержание мочевой кислоты, что впоследствии и привело к подагре.
Семейная жизнь Началовой и Ланского продлилась три года, после чего в 2004 году они приняли решение о расставании. Этот разрыв стал причиной развития у певицы нервной анорексии. Юлия тогда похудела на 25 килограмм и стала старше лет на 20 из-за разбитых надежд.
В погоне за красотой
Юлия Началова (Фото: Instagram*@julianachalova)
После второго замужества и рождения ребенка в 2006 году Юлия Началова снова набрала вес, после чего избавлялась от лишних тридцати килограмм не без известных таблеток.
В 2007 году певица легла под нож пластического хирурга. Пластика груди в Лос-Анджелесе прошла неудачно, импланты не прижились, и потребовалась экстренная повторная операция по их удалению. Началова сообщила, что поначалу её состояние не вызывало опасений: она чувствовала лёгкое недомогание и усталость.
«В результате дотянула до критической ситуации. Я полетела в Лос-Анджелес, где в то время периодически жила. Прямо на борту самолета мне стало плохо, почувствовала сильнейшую боль, голова поплыла, начала терять сознание», — вспомнила певица в одном из интервью.Артистку пришлось экстренно госпитализировать, потому что начался сепсис. Своевременное оказание помощи спасло Началовой жизнь, и она смогла вернуться к обычной жизни.
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Страшный диагноз
Юлия Началова (Фото: Instagram*@julianachalova)
Все эксперименты с внешностью не прошли бесследно. Сниженная функция почек, нарушение обмена мочевой кислоты привели Началову к подагре. Первое время певица скрывала диагноз. Перчатки, закрывающие руки, лишь привлекли внимание публики. Тогда Юлия раскрыла тайну своего заболевания и после неоднократно делилась подробностями о своём самочувствии в телевизионных программах.
«У меня мигрирующая подагра: где захотела, там и проявилась. Колени, плечи, бедра, мелкие суставы, руки. Боль такая, что я не могу описать, даже зубная боль отдыхает по сравнению с этим. Я лечилась в разных странах», — говорила Началова.
Трагический конец
Юлия Началова привыкла к постоянной боли и не обратила должного внимания к начавшейся гангрене на пальце ноги.
«Перетерпела в итоге гангрену до стадии «всасывания» в кровь, вот и всё. Просто идиотская цепь случайностей. Юлия, пока была в сознании, не давала согласие на ампутацию стопы. А когда специалисты все же провели операцию, Юлия к тому моменту уже находилась без сознания — было поздно. Начался сепсис», — рассказывал Василий Шуров в интервью журналистам «МК».
Певица до последнего боролась за красоту и не соглашалась на ампутацию конечности.
«Без согласия проводить ампутацию запрещено. В российской медицине есть принцип: «Насильно никому ничего не отрежут». Это была девочка, которая хотела ходить только на каблучках. Как иначе?! Конечно, у Юлии в голове не укладывалось, что она будет как киборг», — продолжал Шуров.
Юлия поздно начала лечение, на этапе поражения пальца певицу можно было спасти, но она занималась подготовкой к выступлениям. Когда Началова дала согласие на хирургическое вмешательство в области ноги, ситуация уже была критической. Её подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких и погрузили в медикаментозный сон.
16 марта 2019 года Юлии Началовой провели операцию на ноге. Однако, несмотря на это, в 18:20 она скончалась от сепсиса и сердечной недостаточности. Юлии Началовой было 38 лет.
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Елена Генералова