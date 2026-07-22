Стало известно о состоянии внука Донцовой после нападения собаки
Отец внука Донцовой рассказал о состоянии сына, на которого набросилась собака
Отец семилетнего внука Дарьи Донцовой, Аркадий Дмитриевич Васильев, рассказал о состоянии сына после инцидента с собакой.
В беседе с Super мужчина сообщил, что врачи оценивают самочувствие ребёнка как нормальное. Сейчас мальчик остаётся в больнице.
«Самочувствие [у сына] сейчас адекватное, так скажу. Естественно, когда малолетние дети попадают в подобные ситуации, органы сразу реагируют. Заявление, естественно, уже написали в полицию. Сейчас идут следственные мероприятия с хозяином собаки, а после этого он попросился зайти пообщаться», — пояснил отец пострадавшего.Напомним, происшествие случилось накануне в Подмосковье. Собака напала на семилетнего школьника, когда он катался на квадроцикле вместе с другими детьми. По словам отца ребёнка, прохожий помог отогнать агрессивное животное. Хозяин пса, в свою очередь, заявил, что мальчик сам побежал на собаку и тем самым мог спровоцировать её.