Стало известно о состоянии внука Донцовой после нападения собаки

22 июля 2026, 20:38

Отец внука Донцовой рассказал о состоянии сына, на которого набросилась собака

Фото: Istock/mirceax

Отец семилетнего внука Дарьи Донцовой, Аркадий Дмитриевич Васильев, рассказал о состоянии сына после инцидента с собакой.





В беседе с Super мужчина сообщил, что врачи оценивают самочувствие ребёнка как нормальное. Сейчас мальчик остаётся в больнице.

«Самочувствие [у сына] сейчас адекватное, так скажу. Естественно, когда малолетние дети попадают в подобные ситуации, органы сразу реагируют. Заявление, естественно, уже написали в полицию. Сейчас идут следственные мероприятия с хозяином собаки, а после этого он попросился зайти пообщаться», — пояснил отец пострадавшего.