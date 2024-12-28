Неверная «‎вобла» с ушами Чебурашки, голый Цекало и 430 млн: новые детали шокирующего развода российского шоумена и Дарины Эрвин

Продюсер Александр Цекало, долгое время находившийся вне поля зрения, вновь привлек к себе внимание. Бывший участник кабаре-дуэта «Академия», после переезда в США переставший посещать Россию, вернулся на родину, что вызвало неподдельный интерес у поклонников.