Пригожин раскрыл состояние здоровья Валерии после фото под капельницей

02 октября 2026, 15:00

Пригожин рассказал о простуде Валерии после публикации фото под капельницей

Валерия (Фото: Телеграм/valeriyaofficial)

Российский продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал состояние здоровья певицы Валерии. Его слова приводит издание Super.





Продюсер выложил в социальных сетях фотографию певицы под капельницей, но подробности ее состояния раскрывать не стал. Когда журналисты обратились к за пояснениями, он дал лаконичный ответ.

«Заболела. Наверное, вирус. Лечимся», — сказал Пригожин.