Пригожин раскрыл состояние здоровья Валерии после фото под капельницей
Пригожин рассказал о простуде Валерии после публикации фото под капельницей
Российский продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал состояние здоровья певицы Валерии. Его слова приводит издание Super.
Продюсер выложил в социальных сетях фотографию певицы под капельницей, но подробности ее состояния раскрывать не стал. Когда журналисты обратились к за пояснениями, он дал лаконичный ответ.
«Заболела. Наверное, вирус. Лечимся», — сказал Пригожин.Ранее он поделился секретами красоты и молодости Валерии. По его словам, 58-летняя звезда выглядит, как «юная девушка», благодаря тренировкам, здоровым питанию и сну. А после этого секрет своей стройной фигуры раскрыла сама исполнительница.