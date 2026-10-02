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Пригожин раскрыл состояние здоровья Валерии после фото под капельницей

Пригожин рассказал о простуде Валерии после публикации фото под капельницей
Валерия (Фото: Телеграм/valeriyaofficial)

Российский продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал состояние здоровья певицы Валерии. Его слова приводит издание Super.



Продюсер выложил в социальных сетях фотографию певицы под капельницей, но подробности ее состояния раскрывать не стал. Когда журналисты обратились к за пояснениями, он дал лаконичный ответ.

«Заболела. Наверное, вирус. Лечимся», — сказал Пригожин.
Ранее он поделился секретами красоты и молодости Валерии. По его словам, 58-летняя звезда выглядит, как «юная девушка», благодаря тренировкам, здоровым питанию и сну. А после этого секрет своей стройной фигуры раскрыла сама исполнительница.
Лидия Пономарева

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