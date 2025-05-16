Пришел на свадьбу в обычной одежде и расписался в скромном ЗАГСе: за кого вышла замуж Марина Кравец из Comedy Club

Марина Кравец (Фото: Телеграм@marinakravets_official)
Марина Кравец — единственная женщина в составе резидентов Comedy Club, чья харизма и чувство юмора уже более десяти лет поднимают настроение зрителям. Но за её сценическим образом эффектной артистки стоит куда более спокойная и искренняя личная история — о любви, которая прошла испытание временем и расстоянием. Подробнее в материале «Радио 1».
Любовь, начавшаяся с КВН
Знакомство Марины с будущим мужем, Аркадием Водаховым, произошло ещё в студенческие годы. Они вместе учились в Санкт-Петербургском университете, где играли в одной команде КВН «Простофилы». Сначала Аркадий показался Марине слишком самоуверенным, но совместные репетиции и выступления сблизили их. Так началась их история.
Москва и новая глава
В начале 2010-х Кравец пришлось принять важное решение — остаться в родном Петербурге или попытаться построить карьеру в Москве. Она выбрала столицу, устроилась работать на радио «Маяк», но финансово справляться с московской жизнью было непросто. Аркадий, который в это время развивал бизнес в Петербурге, поддержал Марину. Пара год жила на два города, пока Аркадию не предложили возглавить Comedy Radio в Москве. Тогда они снова стали жить вместе.
Марина Кравец (Фото: Телеграм@marinakravets_official)
Свадьба без пафоса
В 2013 году Марина и Аркадий официально оформили отношения. Вместо громкой свадьбы с лимузинами и банкетами они предпочли скромную церемонию в ЗАГСе. Аркадий настоял на том, что главное — не внешняя мишура, а смысл происходящего. Он пришёл в обычной одежде, и Марина полностью поддержала такой подход. После росписи молодожёны отметили событие в кругу самых близких.
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Дети — главное счастье
В марте 2024 года в семье Кравец и Водахова родилась вторая дочь — Валерия. Об этом Марина сообщила сама, с присущим ей юмором заметив, что теперь она «мать дракона», намекнув на «Игру престолов» — ведь девочка появилась на свет в год Дракона. Первая дочь пары, Вероника, родилась в 2020 году. Родители заранее готовили её к появлению сестры, объясняя, как важно заботиться и помогать малышке.
Марина Кравец (Фото: Инстаграм*/marinakravets)
Звезда, несмотря на критику
Карьеру Марины Кравец нередко сопровождают полярные отзывы. Одни зрители восхищаются её природной лёгкостью и женственностью, другие считают, что она стала слишком «вездесущей» и «не оставляет яркого впечатления». Но Марина, судя по всему, спокойно относится к подобной критике. Для неё в приоритете остаются семья, дети и возможность заниматься любимым делом.
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