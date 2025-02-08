Умер актер из «Грязных танцев» Тони Робертс

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На 86-м году жизни скончался американский актер Тони Робертс, известный зрителю по фильму «Грязные танцы». Как уточнили журналисты THR, мужчина умер от осложнений на фоне онкологии. Робертс ушел из жизни накануне в пятницу, 7 февраля, находясь в своем доме на Манхэттене.
Тони Робертс родился в Нью-Йорке 22 октября 1939 года. Будущая звезда кинематографа окончил Северо-Западный университет, а также Высшую искусствоведческо-музыкальную школу.
В послужном списке актера значится свыше 90 работ. Впервые Робертс появился на экране во второй половине 1950-х.
Робертс также знаменит по фильмам «Закон и порядок», «Лови момент», «Она написала убийство».
Ранее стало известно о смерти хирурга-онколога Михаила Давыдова.
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В послужном списке актера значится свыше 90 работ. Впервые Робертс появился на экране во второй половине 1950-х.
Робертс также знаменит по фильмам «Закон и порядок», «Лови момент», «Она написала убийство».
Ранее стало известно о смерти хирурга-онколога Михаила Давыдова.
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Никита Кротов