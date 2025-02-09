Умер народный артист СССР Олег Стриженов

Олег Стриженов (фото: РИА Новости)
В воскресенье, 9 февраля, не стало народного артиста СССР Олега Стриженова. Ему было 95 лет.
О трагедии сообщила помощница актёра, после чего его сын Александр подтвердил печальные новости. Однако семья пока не готова комментировать произошедшее.
7 февраля СМИ писали, что у Стриженова произошёл ишемический инсульт. Тогда сын артиста опроверг сообщения о том, что у отца случился инфаркт мозга.
На следующий день после этого известия жена актёра Лионелла Стриженова сообщила, что муж проходил плановое обследование в больнице. По словам актрисы, он чувствовал себя хорошо.
Ранее сообщалось, что у издания TMZ появилось свидетельство о смерти известного американского кинорежиссёра Дэвида Линча. О причине смерти звезды читайте в материале «Радио 1».
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7 февраля СМИ писали, что у Стриженова произошёл ишемический инсульт. Тогда сын артиста опроверг сообщения о том, что у отца случился инфаркт мозга.
На следующий день после этого известия жена актёра Лионелла Стриженова сообщила, что муж проходил плановое обследование в больнице. По словам актрисы, он чувствовал себя хорошо.
Ранее сообщалось, что у издания TMZ появилось свидетельство о смерти известного американского кинорежиссёра Дэвида Линча. О причине смерти звезды читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Чинкова